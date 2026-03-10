荷莫茲海峽危機似未解、油價蠢蠢欲動 台指期夜盤震盪加劇

台指期夜盤10日開盤後，隨美股電子盤反彈帶動，以32,771點、上漲54點開出後，隨國際油價持續回跌，指數一度上衝至33,319點、大漲602點，但在荷莫茲海峽持續受阻、油價再次蠢蠢欲動，加上G7能源部長在巴黎緊急磋商，印證市場疑慮中，美股電子盤翻黑，台指期夜盤行情也陷入震盪，截至晚間9點左右，夜盤指數約在32,940點、上漲223點附近遊走。

10日美股電子盤焦點，在於美國總統川普指出對伊朗的戰爭可能很快結束，並稱軍事行動進展比原定計畫超前中，帶動國際油價大跌、亞股日盤大漲後，卻在伊朗官方持續放出狠話，戰火又似未完全平息中，布蘭特原油雖下跌、但幅度多在6%以內，仍在93美元附近，WTI西德州原油也出現跌勢收斂跡象、一度再次站回90美元關卡中。

市場傳出七國集團（G7）能源部長10日晚間在緊急在巴黎召開會議，繼續探討通過釋放石油儲備來穩定市場的可能性，多少印證市場對荷莫茲海峽危機未解的疑慮中，道瓊、那斯達克、標普電子盤一度全面翻黑，但幅度多僅在0.1~0.5%間，也拖累台指期夜盤在上半場的走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間9點時，在1,865元、上漲15元附近遊走；電子期上漲0.66%；半導體期上漲約0.22%，中型100期貨指數上漲0.95%。

台股10日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲661點，收32,771點，其中外資現貨賣超251.57億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少3,606口至36,856口；投信買超127.81億元，自營商賣超34.66億元，三大法人合計賣超158.42億元。

市場專家建議，就技術面來說，10日台股早盤開高走高遇壓後進入震盪，短線暫時止跌回穩，但目前短期5、10、20日均線反壓在即，且進入3月4日長黑棒套牢壓力區，短線或將進入震盪，加上10日成交金額僅約7,028億元，量能必須緩步增加，才有機會突破長黑棒套牢壓力，否則短線將呈現震盪整理。