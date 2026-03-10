聽新聞
法國巴黎財管：下調股債評級 保守看待風險資產 Fed今年僅降息一次
美伊衝突升溫導致油氣供給受擾，布蘭特原油一度升破每桶100美元，市場波動也明顯放大。法國巴黎銀行財富管理指出，若高油價持續數月，可能引發需求破壞，並提高經濟陷入停滯性通膨情境的風險。
因此，法國巴黎銀行財富管理將伊朗衝突可能延長的風險，納入最新的資產配置建議，對風險資產採取更審慎的立場，特別是全球股票、非投資等級信用債及新興市場債券。
法國巴黎銀行財富管理將整體股票評級下調至中性，為 2022年底以來首度。在區域配置上，將日本股市和新興市場下調至中性，但對亞洲市場態度更為審慎，將亞洲下調至減碼（中國大陸維持中性）；拉丁美洲維持加碼。另外，歐股下調至負面。在產業配置上，美國金融股下調至負面，歐洲金融股下調至中性。
在信用市場方面，法國巴黎銀行財富管理將新興市場本地貨幣債券評級下調至中性，先前看好原因為美元可能走弱及新興市場央行具降息空間，但這兩項因素的不確定性正在上升；非投資等級債下調至負面，因為信用體質較弱的發行人風險上升，但利差僅溫和擴大，整體風險報酬比進一步惡化。
在匯市方面，法國巴黎銀行財富管理認為，美元受惠於避險資金流入而走強，未來走弱的空間較預期低，因此調整歐元兌美元展望，將3個月目標調整為1歐元兌1.14美元，並將12個月目標調整為1.2美元。預期聯準會（Fed）今年僅降息一次，利差將仍維持在相對較高的水準。
