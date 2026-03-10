快訊

意見分歧？以軍空襲伊朗油庫 美防長指「非美軍目標」、預告今火力最猛

荷莫茲海峽危機似未解、油價蠢蠢欲動 台指期夜盤震盪加劇

千億遺產給媳婦！向華強嘆兒子「專交豬朋狗友」 不向父母討教成功之道

聽新聞
0:00 / 0:00

法國巴黎財管：下調股債評級 保守看待風險資產 Fed今年僅降息一次

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美伊衝突升溫導致油氣供給受擾，布蘭特原油一度升破每桶100美元，市場波動也明顯放大。法國巴黎銀行財富管理指出，若高油價持續數月，可能引發需求破壞，並提高經濟陷入停滯性通膨情境的風險

因此，法國巴黎銀行財富管理將伊朗衝突可能延長的風險，納入最新的資產配置建議，對風險資產採取更審慎的立場，特別是全球股票、非投資等級信用債及新興市場債券。

法國巴黎銀行財富管理將整體股票評級下調至中性，為 2022年底以來首度。在區域配置上，將日本股市和新興市場下調至中性，但對亞洲市場態度更為審慎，將亞洲下調至減碼（中國大陸維持中性）；拉丁美洲維持加碼。另外，歐股下調至負面。在產業配置上，美國金融股下調至負面，歐洲金融股下調至中性。

在信用市場方面，法國巴黎銀行財富管理將新興市場本地貨幣債券評級下調至中性，先前看好原因為美元可能走弱及新興市場央行具降息空間，但這兩項因素的不確定性正在上升；非投資等級債下調至負面，因為信用體質較弱的發行人風險上升，但利差僅溫和擴大，整體風險報酬比進一步惡化。

在匯市方面，法國巴黎銀行財富管理認為，美元受惠於避險資金流入而走強，未來走弱的空間較預期低，因此調整歐元兌美元展望，將3個月目標調整為1歐元兌1.14美元，並將12個月目標調整為1.2美元。預期聯準會（Fed）今年僅降息一次，利差將仍維持在相對較高的水準。

財富管理 資產配置 風險

延伸閱讀

瑞银財管 CIO：短期內油價仍可能高於衝突前水準

富達：在高度不確定的環境中全球市場前景仍偏正向 短期觀察三大指標

過去一年凱利投資衰退風險儀表板：整體燈號改善為綠燈

對伊朗戰爭很快就會結束？ 美債因川普談話由跌轉漲

相關新聞

荷莫茲海峽危機似未解、油價蠢蠢欲動 台指期夜盤震盪加劇

台指期夜盤10日開盤後，隨美股電子盤反彈帶動，以32,771點、上漲54點開出後，隨國際油價持續回跌，指數一度上衝至33,319點、大漲602點，但在荷莫茲海峽持續受阻、油價再次蠢蠢欲動，加上G7能源部長在巴黎緊急磋商，印證市場疑慮中，美股電子盤翻黑，台指期夜盤行情也陷入震盪，截至晚間9點左右，夜盤指數約在32,940點、上漲223點附近遊走。

法國巴黎財管：下調股債評級 保守看待風險資產 Fed今年僅降息一次

美伊衝突升溫導致油氣供給受擾，布蘭特原油一度升破每桶100美元，市場波動也明顯放大。法國巴黎銀行財富管理指出，若高油價持續數月，可能引發需求破壞，並提高經濟陷入停滯性通膨情境的風險。

大專期貨模擬交易賽 來了

為深耕校園金融教育，臺灣期貨交易所再度攜手經濟日報，舉辦2026年「縱橫期海Trade Like a Pro－大專院校模擬交易競賽」。

台指期 外資加碼空單

受中東戰事升溫與國際油價急飆衝擊，市場恐慌氣氛明顯升高，股期雙市昨（9）日同步出現開盤即面臨恐慌性賣壓全面出籠，盤中狂瀉逾2,000點，加權指數終場大跌1,489點收32,110點，台指期更大跌1,917點收31,786點，外資在台指期未平倉淨空單突破4萬口。

期貨商論壇／原油期 伺機布局

法人推估美伊戰爭若延長三個月、荷莫茲海峽持續封鎖，將使全球原油供給面臨實質缺口，市場預期油價可能步入「過度溢價」階段，多數機構預估布蘭特原油有機會站上每桶100至120美元，並對全球通膨與央行利率政策帶來明顯壓力。

期貨商論壇／群創期 坐擁題材

群創（3481）近年積極推動轉型，逐步由傳統面板製造商轉向多元化科技材料與系統解決方案供應商，布局半導體封裝、光通訊與太空應用等新領域，持續拓展高附加價值產品線。隨AI與高速運算需求快速成長，群創的技術優勢也開始切入新一代資料中心供應鏈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。