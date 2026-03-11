聽新聞
全民權證／宜鼎 選價內外15%
宜鼎（5289）今年除持續受惠記憶體景氣熱絡外，法人預期工業電腦、機器人、無人機等邊緣AI也進入收割期，成長動能將優於記憶體模組產業平均。
法人指出，宜鼎與三星、南亞科及鎧俠等原廠有緊密料源供應關係，加上工業電腦大廠釋出各區域客戶需求回升速度加快訊息，在料源及訂單雙重支援下，預估第1季可望季增逾一倍，毛利率持穩。
雖2025年模組出貨基期偏高，但法人看好2026年銷售量仍可年增約四成，AI相關專案步入加速落地期，預估出貨年增超過五成，記憶體拜推論及邊緣AI助攻，供給緊缺、價格續創新高。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。
（國泰證券提供）
