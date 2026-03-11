全民權證／京元電 兩檔搶鏡

隨著輝達GTC大會揭開AI新技術帷幕，半導體測試大廠京元電子（2449）展現強勁成長態勢。

受惠於AI晶片製程複雜化及高功率燒錄測試（Burn-in）需求倍增，京元電2026年資本支出豪擲393.72億元續創新高，顯示其在GPU、ASIC及雲端服務供應商（CSP）自研晶片測試領域的領先地位。

法人分析，AI晶片對測試時間的需求呈倍數成長，京元電目前高階測試產能已達滿載，後市營運可期。隨著2026年下半年頭份及楊梅新廠產能開出，市場預期公司全年營收有望挑戰年增40%，每股純益（EPS）更有望挑戰10元大關。

權證發行商建議，目前京元電股價處於關鍵支撐位，操作上可以挑選剩餘天數90天以上、價內外10％以內的權證參與行情。

（台新證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。