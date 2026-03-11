聽新聞
全民權證／光寶科 挑逾90天
光寶科技（2301）公布2月營收128億元，年增17%。主因在於AI、雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增逾五成。
法人看好光寶科50 VDC電源櫃開始出貨，加上低軌衛星業務動能提升，首季營運將淡季不淡。
法人分析，光寶科800 VDC電源櫃有望在下半年小量出貨，2027年可望開始放量，成為營收另一主要成長動能，BBU產品訂單2026年無虞，光寶將持續擴建產能因應客戶需求。另一方面，採用化合物半導體也將推升產品價格提高，未來營收成長可期。
權證發行商表示，看好光寶科股價後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內，有效天期90天以上的權證靈活操作，參與個股行情。
（元大證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
