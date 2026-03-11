聽新聞
期貨商論壇／黃金期 暫時觀望

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金示意圖。美聯社

國際地緣政治衝突升溫，但貴金屬市場卻上演令人意外的「避險失靈」行情，隨著美伊戰事擴大，WTI原油一度突破每桶100美元，引發全球市場巨震，然而，避險資產如黃金卻未如預期上漲，價格反而跳水。

針對此一反常現象，研判市場的恐慌核心已從單純的「戰火蔓延」轉移至「停滯性通膨」，中東衝突導致能源價格狂飆，通膨死灰復燃的壓力驟升，迫使市場大幅修正聯準會貨幣政策路徑，交易員一度預期首次降息時間恐延後至9月，在「通膨上升、降息無望」下，美債殖利率飆升，美元順勢成為吸納避險資金的首選，進而對不孳息的黃金形成沈重的雙重壓制。

雖然強勢美元對金價造成壓抑，但黃金並未出現毀滅性崩盤，顯示其背後仍有獨立於美元走勢之外的結構性防禦需求支撐，由於短線市場波動率極高，建議投資人暫且停看聽，操作上應嚴格控管資金槓桿，等待戰爭情況進一步趨緩、美債殖利率見頂，且金價在重要技術支撐區尋得量縮止穩的訊號後，再行重新評估布局時機，或是可以參與ETF期元大S&P黃金（00635U）來輕鬆參與行情。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

聯準會 市場 貨幣政策

