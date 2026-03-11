聽新聞
威剛 權證瞄準逾三個月

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

記憶體今年迎來大多頭行情，不論DRAM或是NAND，產業趨勢樂觀，且價格趨勢仍維持穩健向上。法人看好，威剛（3260）為一線模組廠，能較同業取得更多貨源，帶動獲利表現，成為內外兼修股代表。

威剛推出企業級自有品牌產品，專為AI 伺服器與資料中心打造高速、節能的儲存解決方案，預計下半年放量。近期全球股市受中東戰火影響而震盪，投資人可以資金門檻較低的相關權證試水溫。

受惠AI雲端趨勢，大型雲端服務供應商（CSP）續加碼採購，三大DRAM原廠將產能集中在DDR5與HBM等高階運用，使得DDR4 與 DDR3因供給減少而缺貨，NAND端則是AI驅動市場需求，加上SSD對HDD的替代性快速拉升。

目前市場上DRAM的價格漲幅領先，但預期接下來NAND的需求也將大增，下半年兩者將同時處於缺貨，帶動價格上揚。由於威剛現有廠區產能已滿，今年也預計在巴西增設新廠因應客戶需求。

法人分析，由於AI發展重心正從訓練轉向推論落地，因此推升企業SSD與DRAM用量成長。威剛除既有代工業務以外，也推出自有品牌「TRUSTA」強化在AI與高效運算的布局，應用面涵蓋AI訓練、推論、高效運算、虛擬化平台等場景。目前已少量出貨，並持續送樣認證，預料下半年將能放量。

權證發行商表示，投資人若看好威剛後續表現，可以挑選價內外5%以內，有效天期三個月以上的商品介入，透過權證以小金搏大利。

十銓穩健擴大工控版圖 進軍德國Embedded World

光寶：今年成長態勢不變

欣興、定穎 四檔有看頭

jpp傳捷報 押長天期

台指期 外資減碼空單

台股昨（10）日在市場預期伊朗緊張情勢緩解，出現報復性強彈，盤中一度大漲1,146點，創下史上第三大盤中漲點，隨後漲幅收斂，終場成交量能約逾7,000億元，指數上漲661點、收在32,771點。而台指期上漲794點、至32,696點，逆價差縮至75.87點。

多檔期貨保證金調整

臺灣期貨交易所昨（10）日公告調整臺股期貨（TX）等17檔股價指數類契約、元大台灣50ETF期貨（NYF）等十檔標的證券為受益憑證的股票類契約，及布蘭特原油期貨（BRF）等四檔商品類契約保證金，並自11日一般交易時段結束後起實施。

期貨商論壇／台指期 控管部位

富邦期貨分析師曹富凱表示，國際地緣政治行情再度牽動全球金融市場。9日台股現貨市場在恐慌情緒急速升溫下，出現罕見歷史級拋售，指數單日重挫，不過，隨著美國總統川普釋出「衝突可能很快結束」的關鍵訊號，市場情緒旋即反轉，顯示資金在短暫恐慌後迅速回流風險性資產。

期貨商論壇／黃金期 暫時觀望

國際地緣政治衝突升溫，但貴金屬市場卻上演令人意外的「避險失靈」行情，隨著美伊戰事擴大，WTI原油一度突破每桶100美元，引發全球市場巨震，然而，避險資產如黃金卻未如預期上漲，價格反而跳水。

台積電、日月光 權證購熱

雖然國際金融市場動盪，但科技持續發展仍是推升台股上升主軸；輝達GTC即將展開，對於AI相關類股及外溢效應族群帶來助益，台廠在內有漲價題材護底，外有GTC題材助陣下，情勢明朗後可望強力反彈。但逢震盪可先挑選相關權證短線操作。

欣興、南電 權證四檔點燈

儘管國際金融市場近期波動頻仍，但在科技文明持續演進的浪潮下，AI仍是台股長線的核心主軸。輝達GTC大會即將登場，市場目光再度聚焦於高速運算（HPC）基礎建設。

