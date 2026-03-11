威剛 權證瞄準逾三個月

記憶體今年迎來大多頭行情，不論DRAM或是NAND，產業趨勢樂觀，且價格趨勢仍維持穩健向上。法人看好，威剛（3260）為一線模組廠，能較同業取得更多貨源，帶動獲利表現，成為內外兼修股代表。

威剛推出企業級自有品牌產品，專為AI 伺服器與資料中心打造高速、節能的儲存解決方案，預計下半年放量。近期全球股市受中東戰火影響而震盪，投資人可以資金門檻較低的相關權證試水溫。

受惠AI雲端趨勢，大型雲端服務供應商（CSP）續加碼採購，三大DRAM原廠將產能集中在DDR5與HBM等高階運用，使得DDR4 與 DDR3因供給減少而缺貨，NAND端則是AI驅動市場需求，加上SSD對HDD的替代性快速拉升。

目前市場上DRAM的價格漲幅領先，但預期接下來NAND的需求也將大增，下半年兩者將同時處於缺貨，帶動價格上揚。由於威剛現有廠區產能已滿，今年也預計在巴西增設新廠因應客戶需求。

法人分析，由於AI發展重心正從訓練轉向推論落地，因此推升企業SSD與DRAM用量成長。威剛除既有代工業務以外，也推出自有品牌「TRUSTA」強化在AI與高效運算的布局，應用面涵蓋AI訓練、推論、高效運算、虛擬化平台等場景。目前已少量出貨，並持續送樣認證，預料下半年將能放量。

權證發行商表示，投資人若看好威剛後續表現，可以挑選價內外5%以內，有效天期三個月以上的商品介入，透過權證以小金搏大利。