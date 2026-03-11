聽新聞
欣興、南電 權證四檔點燈

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

儘管國際金融市場近期波動頻仍，但在科技文明持續演進的浪潮下，AI仍是台股長線的核心主軸。輝達GTC大會即將登場，市場目光再度聚焦於高速運算（HPC）基礎建設

在此氛圍下，沉寂已久的載板族群受惠AI晶片對高階ABF載板的剛性需求，指標股欣興（3037）、南電（8046）可望迎來「內外兼修」的反彈行情。

法人指出，ABF載板在經歷長期的庫存調整後，2026年正式進入產能供需偏緊的上升周期。由於AI伺服器晶片封裝面積擴大、層數增加，對於高階載板的消耗量呈倍數成長，欣興作為全球載板龍頭，高階產品占比已突破五成，並積極布局「玻璃基板」等次世代封裝技術，營運體質穩健。

南電則受惠於800G交換器與AI PC換機潮帶動，去化庫存告一段落後，毛利率修復動能強勁。

近期國內相關族群更傳出漲價意向，在「量價齊揚」的預期下，外資也紛紛上修目標價。

法人認為，GTC大會將展現更多AI應用場景，對於上游硬體供應鏈具備明顯的外溢效應，載板雙雄在此波情勢明朗後，股價表現值得期待。

法人針對後市分析，欣興持續受惠AI伺服器及玻璃基板技術領先，今年營收有望創高；南電則因報價上漲敏感度高，獲利彈性位居族群前列。

權證發行商建議，面對近期大盤的高檔震盪，投資人若想參與欣興、南電的上漲行情，卻又擔心現股波動風險，可採取「以小搏大」的策略，可以挑選到期日120天以上、價內外20%內的認購權證進行短線操作。

欣興

相關新聞

台指期 外資減碼空單

台股昨（10）日在市場預期伊朗緊張情勢緩解，出現報復性強彈，盤中一度大漲1,146點，創下史上第三大盤中漲點，隨後漲幅收斂，終場成交量能約逾7,000億元，指數上漲661點、收在32,771點。而台指期上漲794點、至32,696點，逆價差縮至75.87點。

多檔期貨保證金調整

臺灣期貨交易所昨（10）日公告調整臺股期貨（TX）等17檔股價指數類契約、元大台灣50ETF期貨（NYF）等十檔標的證券為受益憑證的股票類契約，及布蘭特原油期貨（BRF）等四檔商品類契約保證金，並自11日一般交易時段結束後起實施。

期貨商論壇／台指期 控管部位

富邦期貨分析師曹富凱表示，國際地緣政治行情再度牽動全球金融市場。9日台股現貨市場在恐慌情緒急速升溫下，出現罕見歷史級拋售，指數單日重挫，不過，隨著美國總統川普釋出「衝突可能很快結束」的關鍵訊號，市場情緒旋即反轉，顯示資金在短暫恐慌後迅速回流風險性資產。

期貨商論壇／黃金期 暫時觀望

國際地緣政治衝突升溫，但貴金屬市場卻上演令人意外的「避險失靈」行情，隨著美伊戰事擴大，WTI原油一度突破每桶100美元，引發全球市場巨震，然而，避險資產如黃金卻未如預期上漲，價格反而跳水。

台積電、日月光 權證購熱

雖然國際金融市場動盪，但科技持續發展仍是推升台股上升主軸；輝達GTC即將展開，對於AI相關類股及外溢效應族群帶來助益，台廠在內有漲價題材護底，外有GTC題材助陣下，情勢明朗後可望強力反彈。但逢震盪可先挑選相關權證短線操作。

