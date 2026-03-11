欣興、南電 權證四檔點燈

儘管國際金融市場近期波動頻仍，但在科技文明持續演進的浪潮下，AI仍是台股長線的核心主軸。輝達GTC大會即將登場，市場目光再度聚焦於高速運算（HPC）基礎建設。

在此氛圍下，沉寂已久的載板族群受惠AI晶片對高階ABF載板的剛性需求，指標股欣興（3037）、南電（8046）可望迎來「內外兼修」的反彈行情。

法人指出，ABF載板在經歷長期的庫存調整後，2026年正式進入產能供需偏緊的上升周期。由於AI伺服器晶片封裝面積擴大、層數增加，對於高階載板的消耗量呈倍數成長，欣興作為全球載板龍頭，高階產品占比已突破五成，並積極布局「玻璃基板」等次世代封裝技術，營運體質穩健。

南電則受惠於800G交換器與AI PC換機潮帶動，去化庫存告一段落後，毛利率修復動能強勁。

近期國內相關族群更傳出漲價意向，在「量價齊揚」的預期下，外資也紛紛上修目標價。

法人認為，GTC大會將展現更多AI應用場景，對於上游硬體供應鏈具備明顯的外溢效應，載板雙雄在此波情勢明朗後，股價表現值得期待。

法人針對後市分析，欣興持續受惠AI伺服器及玻璃基板技術領先，今年營收有望創高；南電則因報價上漲敏感度高，獲利彈性位居族群前列。

權證發行商建議，面對近期大盤的高檔震盪，投資人若想參與欣興、南電的上漲行情，卻又擔心現股波動風險，可採取「以小搏大」的策略，可以挑選到期日120天以上、價內外20%內的認購權證進行短線操作。