期貨商論壇／台指期 控管部位

富邦期貨分析師曹富凱表示，國際地緣政治行情再度牽動全球金融市場。9日台股現貨市場在恐慌情緒急速升溫下，出現罕見歷史級拋售，指數單日重挫，不過，隨著美國總統川普釋出「衝突可能很快結束」的關鍵訊號，市場情緒旋即反轉，顯示資金在短暫恐慌後迅速回流風險性資產。

川普表示，美方行動已「大幅削弱伊朗軍事能力」，暗示衝突在短期內不至於進一步升級。該訊息一出，全球市場立即重新定價戰事風險，原本湧入黃金、能源等避險部位的資金大舉回流股市，反映投資人對最壞狀況的憂慮明顯下降。

台股本周先在恐慌情緒牽動中，跌勢猛烈，但受國際局勢傳出利多後，台指期強力反彈。曹富凱指出，此波急彈主要由空單回補、程式交易反轉以及部分資金逢低布局帶動。

在地緣政治風險暫緩、油價大幅回落及美國釋出緩和訊號，台股恐慌情緒降溫，風險偏好漸回升。然而，短線波動未完全結束，加上台股近期漲多、估值偏高，仍需時間消化籌碼，行情可能維持高波動，投資人須留意局勢後續變化，控管部位風險。（富邦期貨提供）

