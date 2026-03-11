聽新聞
台積電、日月光 權證購熱

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台積電。聯合報系資料照

雖然國際金融市場動盪，但科技持續發展仍是推升台股上升主軸；輝達GTC即將展開，對於AI相關類股及外溢效應族群帶來助益，台廠在內有漲價題材護底，外有GTC題材助陣下，情勢明朗後可望強力反彈。但逢震盪可先挑選相關權證短線操作。

國際油價拉回帶動美股翻紅，台股昨（10）日反彈挑戰上檔5日線及月線，盤面題材股各自表態，台積電（2330）、日月光投控（3711）等「內外兼修股」表現相對強勢，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

中東戰事近期持續干擾國際金融市場，承載全球五分之一原油供應量的荷莫茲海峽目前「幾近關閉」，加上部分產油國家減產，國際油價居高不下，市場擔憂後續恐引發通膨，進而壓抑股市評價，台股受到外資賣壓宣洩影響，失守月線關卡。

法人分析，雖然國際油價仍主導台股短線走勢，但長線終將回歸產業面及基本面，尤其人工智慧（AI）仍是2026年成長主旋律，隨企業獲利上修，及政府基金等內資進場承接，大盤指數低檔有撐，具漲價、輝達GTC大會等雙重題材助陣個股，可望優先吸引買盤關注。

相較AI需求呈現指數型成長，產能僅有線性增加，台積電先前強調，即使公司盡力擴產仍無法滿足客戶需求，包括土地、人才、無塵室及廠房建設等都限制擴產幅度。

法人調查供應鏈後指出，台積電可能將AP7廠二期原先規畫擴充SoIC產能面積部分，轉為擴充CoWoS，因此將2027年底CoWoS預估產能由每月15.5萬片，上修至17萬片晶圓。其中，輝達及博通2027年預估出貨量上修幅度較大，各增加10萬片晶圓，主要受惠GPU與TPU需求強勁。

日月光投控第1季營收將季減中高個位數百分比，優於季節性表現，今年營收可望逐季成長，法人預期封測業務毛利率持續改善且下半年有機會接近結構性區間上緣，先進封測比重將占整體封裝逾20%，並帶動獲利上修。

權證發行商建議，可買進價內外5%內、距到期日80天以上的台積電、日月光投控等相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

野村投信：資金焦點轉向網通與高速光通訊供應鏈

新興、新唐 認購閃亮

全民權證／台塑化 選逾五個月

全球市場觀測站／中東緊張 能源股增溫

台指期 外資減碼空單

台股昨（10）日在市場預期伊朗緊張情勢緩解，出現報復性強彈，盤中一度大漲1,146點，創下史上第三大盤中漲點，隨後漲幅收斂，終場成交量能約逾7,000億元，指數上漲661點、收在32,771點。而台指期上漲794點、至32,696點，逆價差縮至75.87點。

多檔期貨保證金調整

臺灣期貨交易所昨（10）日公告調整臺股期貨（TX）等17檔股價指數類契約、元大台灣50ETF期貨（NYF）等十檔標的證券為受益憑證的股票類契約，及布蘭特原油期貨（BRF）等四檔商品類契約保證金，並自11日一般交易時段結束後起實施。

期貨商論壇／台指期 控管部位

富邦期貨分析師曹富凱表示，國際地緣政治行情再度牽動全球金融市場。9日台股現貨市場在恐慌情緒急速升溫下，出現罕見歷史級拋售，指數單日重挫，不過，隨著美國總統川普釋出「衝突可能很快結束」的關鍵訊號，市場情緒旋即反轉，顯示資金在短暫恐慌後迅速回流風險性資產。

期貨商論壇／黃金期 暫時觀望

國際地緣政治衝突升溫，但貴金屬市場卻上演令人意外的「避險失靈」行情，隨著美伊戰事擴大，WTI原油一度突破每桶100美元，引發全球市場巨震，然而，避險資產如黃金卻未如預期上漲，價格反而跳水。

欣興、南電 權證四檔點燈

儘管國際金融市場近期波動頻仍，但在科技文明持續演進的浪潮下，AI仍是台股長線的核心主軸。輝達GTC大會即將登場，市場目光再度聚焦於高速運算（HPC）基礎建設。

