台積電、日月光 權證購熱

今日主題 雖然國際金融市場動盪，但科技持續發展仍是推升台股上升主軸；輝達GTC即將展開，對於AI相關類股及外溢效應族群帶來助益，台廠在內有漲價題材護底，外有GTC題材助陣下，情勢明朗後可望強力反彈。但逢震盪可先挑選相關權證短線操作。

國際油價拉回帶動美股翻紅，台股昨（10）日反彈挑戰上檔5日線及月線，盤面題材股各自表態，台積電（2330）、日月光投控（3711）等「內外兼修股」表現相對強勢，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

中東戰事近期持續干擾國際金融市場，承載全球五分之一原油供應量的荷莫茲海峽目前「幾近關閉」，加上部分產油國家減產，國際油價居高不下，市場擔憂後續恐引發通膨，進而壓抑股市評價，台股受到外資賣壓宣洩影響，失守月線關卡。

法人分析，雖然國際油價仍主導台股短線走勢，但長線終將回歸產業面及基本面，尤其人工智慧（AI）仍是2026年成長主旋律，隨企業獲利上修，及政府基金等內資進場承接，大盤指數低檔有撐，具漲價、輝達GTC大會等雙重題材助陣個股，可望優先吸引買盤關注。

相較AI需求呈現指數型成長，產能僅有線性增加，台積電先前強調，即使公司盡力擴產仍無法滿足客戶需求，包括土地、人才、無塵室及廠房建設等都限制擴產幅度。

法人調查供應鏈後指出，台積電可能將AP7廠二期原先規畫擴充SoIC產能面積部分，轉為擴充CoWoS，因此將2027年底CoWoS預估產能由每月15.5萬片，上修至17萬片晶圓。其中，輝達及博通2027年預估出貨量上修幅度較大，各增加10萬片晶圓，主要受惠GPU與TPU需求強勁。

日月光投控第1季營收將季減中高個位數百分比，優於季節性表現，今年營收可望逐季成長，法人預期封測業務毛利率持續改善且下半年有機會接近結構性區間上緣，先進封測比重將占整體封裝逾20%，並帶動獲利上修。

權證發行商建議，可買進價內外5%內、距到期日80天以上的台積電、日月光投控等相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。