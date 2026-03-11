台指期 外資減碼空單

台股昨（10）日在市場預期伊朗緊張情勢緩解，出現報復性強彈，盤中一度大漲1,146點，創下史上第三大盤中漲點，隨後漲幅收斂，終場成交量能約逾7,000億元，指數上漲661點、收在32,771點。而台指期上漲794點、至32,696點，逆價差縮至75.87點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,325口至1,273口，其中外資淨空單減少3,606口至36,856口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,449口至865口。

元富期貨認為，台指期10日呈現高檔震盪走低格局，早盤跳空大漲超過1,300點，不過遭遇到月線反壓，漲幅明顯收斂，終場以黑K棒留下影線作收。目前指數跌破月線，上檔仍有不小的賣壓需要時間消化，尚未出現明顯止跌訊號，短線維持月線和季線之間震盪整理的機率較高。

永豐期貨指出，在10日選擇權未平倉量部分，3月第二周周三結算的大量區買權OI落在35,000點，賣權最大OI落在29,500點，月買權最大OI落在34,400點，月賣權最大OI落在31,700點；外資台指期買權淨金額2.38億元、賣權淨金額1.73億元，整體選擇權籌碼面偏多。

整體來說，全球市場受到地緣政治、美國利率政策不確定性與科技股評價調整影響，使得資金風險偏好有所降溫，若後續指數能在季線附近出現橫盤整理並逐漸形成量縮止跌結構，搭配權值股重新穩定，才比較有機會建立新的支撐並展開下一波行情。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，周選保守態勢，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股波動率走低，目前月線量縮整理，短線在3月9日空方缺口無法突破下，行情反彈仍以保守操作。