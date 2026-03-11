聽新聞
台指期 外資減碼空單

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。記者曾吉松／攝影
台股示意圖。記者曾吉松／攝影

台股昨（10）日在市場預期伊朗緊張情勢緩解，出現報復性強彈，盤中一度大漲1,146點，創下史上第三大盤中漲點，隨後漲幅收斂，終場成交量能約逾7,000億元，指數上漲661點、收在32,771點。而台指期上漲794點、至32,696點，逆價差縮至75.87點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,325口至1,273口，其中外資淨空單減少3,606口至36,856口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,449口至865口。

元富期貨認為，台指期10日呈現高檔震盪走低格局，早盤跳空大漲超過1,300點，不過遭遇到月線反壓，漲幅明顯收斂，終場以黑K棒留下影線作收。目前指數跌破月線，上檔仍有不小的賣壓需要時間消化，尚未出現明顯止跌訊號，短線維持月線和季線之間震盪整理的機率較高。

永豐期貨指出，在10日選擇權未平倉量部分，3月第二周周三結算的大量區買權OI落在35,000點，賣權最大OI落在29,500點，月買權最大OI落在34,400點，月賣權最大OI落在31,700點；外資台指期買權淨金額2.38億元、賣權淨金額1.73億元，整體選擇權籌碼面偏多。

整體來說，全球市場受到地緣政治、美國利率政策不確定性與科技股評價調整影響，使得資金風險偏好有所降溫，若後續指數能在季線附近出現橫盤整理並逐漸形成量縮止跌結構，搭配權值股重新穩定，才比較有機會建立新的支撐並展開下一波行情。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，周選保守態勢，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股波動率走低，目前月線量縮整理，短線在3月9日空方缺口無法突破下，行情反彈仍以保守操作。

台指期 外資減碼空單

台股昨（10）日在市場預期伊朗緊張情勢緩解，出現報復性強彈，盤中一度大漲1,146點，創下史上第三大盤中漲點，隨後漲幅收斂，終場成交量能約逾7,000億元，指數上漲661點、收在32,771點。而台指期上漲794點、至32,696點，逆價差縮至75.87點。

多檔期貨保證金調整

臺灣期貨交易所昨（10）日公告調整臺股期貨（TX）等17檔股價指數類契約、元大台灣50ETF期貨（NYF）等十檔標的證券為受益憑證的股票類契約，及布蘭特原油期貨（BRF）等四檔商品類契約保證金，並自11日一般交易時段結束後起實施。

期貨商論壇／台指期 控管部位

富邦期貨分析師曹富凱表示，國際地緣政治行情再度牽動全球金融市場。9日台股現貨市場在恐慌情緒急速升溫下，出現罕見歷史級拋售，指數單日重挫，不過，隨著美國總統川普釋出「衝突可能很快結束」的關鍵訊號，市場情緒旋即反轉，顯示資金在短暫恐慌後迅速回流風險性資產。

期貨商論壇／黃金期 暫時觀望

國際地緣政治衝突升溫，但貴金屬市場卻上演令人意外的「避險失靈」行情，隨著美伊戰事擴大，WTI原油一度突破每桶100美元，引發全球市場巨震，然而，避險資產如黃金卻未如預期上漲，價格反而跳水。

台積電、日月光 權證購熱

雖然國際金融市場動盪，但科技持續發展仍是推升台股上升主軸；輝達GTC即將展開，對於AI相關類股及外溢效應族群帶來助益，台廠在內有漲價題材護底，外有GTC題材助陣下，情勢明朗後可望強力反彈。但逢震盪可先挑選相關權證短線操作。

欣興、南電 權證四檔點燈

儘管國際金融市場近期波動頻仍，但在科技文明持續演進的浪潮下，AI仍是台股長線的核心主軸。輝達GTC大會即將登場，市場目光再度聚焦於高速運算（HPC）基礎建設。

