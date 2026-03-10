3月電子期金融期齊漲
台北股市今天上漲661.45點，收32771.87點。3月電子期收2021.95點，上漲62.70點，逆價差3.76點；3月金融期收2412.80點，上漲10.20點，逆價差2.79點。
3月電子期以2021.95點作收，上漲62.70點，成交791口。4月電子期以2027.85點作收，上漲72.10點，成交8口。
電子現貨以2025.71點作收，上漲50.02點；3月電子期貨與現貨相較，逆價差3.76點。
3月金融期以2412.80點作收，上漲10.20點，成交370口。
金融現貨以2415.59點作收，上漲12.63點；3月金融期貨與現貨相較，逆價差2.79點。實際收盤價以期交所公告為準。
