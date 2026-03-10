上品財報／稅後純益8.15億元 EPS 10.2元

氟素樹脂加工及終端設備業者上品（4770）9日公布2025年年度財報，稅後純益8.15億元，年減52.95%，每股純益（EPS）10.2元。董事會並通過發放現金股利每股6元，股息配發率58.8%。依9日收盤價219元計算，現金殖利率約2.74％。

上品近日也公布2月營收2.07億元，年減31.06%；前兩月累計營收5.71億元，年增5.53%。

法人指出，上品去年毛利率受壓縮，主要原因一為中國市場削價競爭、終端價格壓力較大，以致壓縮毛利；二為第3季認列較多美國工程收入，該案毛利挑戰較大。上品日前於法說會中坦言，中國大陸市場相對競爭，致去年第3季毛利率下滑；去年第3季認列台灣化學品客戶於美國工程收入，該案毛利率相對不理想，主因為初期成本估算較為不足，未來將吸取過往經驗，調整美國工程定價策略。

法人也表示，上品已針對以上風險做出策略調整，看好產品結構優化，將改善長期獲利結構。上品已在浙江嘉興廠增設兩至三條產品線，並轉向「系統化成套解決方案」，期能改善獲利。此外，上品也預計調整營收比重，未來以「台灣六成、中國四成」為目標，並啟動彰濱廠擴產。

上品也表示，目前在手訂單38億元，預期八成左右將在今年挹注營收，且有多項新案正在洽談階段。並已於去年第4季啟動台灣生產基地擴廠計畫，預期至今年第2季，產能有望提升三至四成。法人預估，今年隨台系晶圓業者擴產增速，將為營收挹注動能。