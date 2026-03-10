快訊

iMac也有新款？外媒曝蘋果今年計畫推出新配色 網：我只要大螢幕

藝人「海產」台中千萬新家遭闖入 警已受理朝侵入住宅、竊盜偵辦

遭爆重金包養網紅 梁為超亮身分證自清：已離婚2年、單身感情屬私領域

上品財報／稅後純益8.15億元 EPS 10.2元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

氟素樹脂加工及終端設備業者上品（4770）9日公布2025年年度財報，稅後純益8.15億元，年減52.95%，每股純益（EPS）10.2元。董事會並通過發放現金股利每股6元，股息配發率58.8%。依9日收盤價219元計算，現金殖利率約2.74％。

上品近日也公布2月營收2.07億元，年減31.06%；前兩月累計營收5.71億元，年增5.53%。

法人指出，上品去年毛利率受壓縮，主要原因一為中國市場削價競爭、終端價格壓力較大，以致壓縮毛利；二為第3季認列較多美國工程收入，該案毛利挑戰較大。上品日前於法說會中坦言，中國大陸市場相對競爭，致去年第3季毛利率下滑；去年第3季認列台灣化學品客戶於美國工程收入，該案毛利率相對不理想，主因為初期成本估算較為不足，未來將吸取過往經驗，調整美國工程定價策略。

法人也表示，上品已針對以上風險做出策略調整，看好產品結構優化，將改善長期獲利結構。上品已在浙江嘉興廠增設兩至三條產品線，並轉向「系統化成套解決方案」，期能改善獲利。此外，上品也預計調整營收比重，未來以「台灣六成、中國四成」為目標，並啟動彰濱廠擴產。

上品也表示，目前在手訂單38億元，預期八成左右將在今年挹注營收，且有多項新案正在洽談階段。並已於去年第4季啟動台灣生產基地擴廠計畫，預期至今年第2季，產能有望提升三至四成。法人預估，今年隨台系晶圓業者擴產增速，將為營收挹注動能。

毛利率 中國市場 營收

延伸閱讀

威聯通2025年獲利創高 EPS 44.56元 擬配發40元股利

新普財報／2025年獲利年增6.03%、EPS達30.6元 賺逾3個股本

中傑財報／2025年每股賺3.5元 擬超額配發5元現金股利

至上財報／2025年 EPS 5.02元 擬配息3.8元、殖利率逾5%

相關新聞

大專期貨模擬交易賽 來了

為深耕校園金融教育，臺灣期貨交易所再度攜手經濟日報，舉辦2026年「縱橫期海Trade Like a Pro－大專院校模擬交易競賽」。

台指期 外資加碼空單

受中東戰事升溫與國際油價急飆衝擊，市場恐慌氣氛明顯升高，股期雙市昨（9）日同步出現開盤即面臨恐慌性賣壓全面出籠，盤中狂瀉逾2,000點，加權指數終場大跌1,489點收32,110點，台指期更大跌1,917點收31,786點，外資在台指期未平倉淨空單突破4萬口。

期貨商論壇／原油期 伺機布局

法人推估美伊戰爭若延長三個月、荷莫茲海峽持續封鎖，將使全球原油供給面臨實質缺口，市場預期油價可能步入「過度溢價」階段，多數機構預估布蘭特原油有機會站上每桶100至120美元，並對全球通膨與央行利率政策帶來明顯壓力。

期貨商論壇／群創期 坐擁題材

群創（3481）近年積極推動轉型，逐步由傳統面板製造商轉向多元化科技材料與系統解決方案供應商，布局半導體封裝、光通訊與太空應用等新領域，持續拓展高附加價值產品線。隨AI與高速運算需求快速成長，群創的技術優勢也開始切入新一代資料中心供應鏈。

國喬帶勁 押逾兩個月

近來國際油價隨伊朗封鎖荷莫茲海峽而跳空勁揚，重挫全球資本市場，台股昨（9）日也大跌千餘點，盤面個股一片慘綠，不過與石油相關的個股則紛紛逆勢走強，其中台塑化（6505）亮燈漲停、國喬（1312）也一度衝高，是盤面上的少數亮點。

欣興、定穎 四檔有看頭

台股昨（9）日在美伊衝突升溫，開盤即跌逾2,000點，法人表示，回歸基本面來看，PCB族群中，ABF載板大廠欣興（3037）具漲價題材，定穎投控（3715）也切入伺服器用板，後市營運看好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。