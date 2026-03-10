快訊

川普不准伊朗封鎖荷莫茲海峽 油價續挫10%、油電燃氣股全倒

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
川普警告，伊朗如阻止石油通過荷莫茲海峽，美國將對伊朗發動更猛烈的打擊。（歐新社）
川普警告，伊朗如阻止石油通過荷莫茲海峽，美國將對伊朗發動更猛烈的打擊。（歐新社）

美國總統川普9日表示，美伊戰爭將「很快」結束，只是不會在本周內結束，使得油價昨日大漲後拉回，10日油價盤中又繼續下跌近10%，布蘭特原油期貨回落至89美元附近，因川普警告，伊朗如阻止石油通過荷莫茲海峽，美國將對伊朗發動更猛烈的打擊。川普對油價的「做空」言行，台股今日盤中反彈逾千點，而油電燃氣族群都大跌，台塑化（6505）、欣天然（9918）等都跌停鎖死。

美國總統川普9日舉行記者會表示，美國對伊朗的軍事行動已取得重大進展，戰事將「很快」結束，但不會在本周內結束，並強調軍事行動仍會持續，直到取得「最終勝利」。川普在在佛州對共和黨議員發表談話時表示：「我們在很多方面已經贏了，但贏得還不夠。」

川普表明上述訊息後，國際油價迅速回落，布蘭特原油5月期貨9日一度衝上每桶119.4美元，但隨後跌破100美元，西德州原油期貨跌破每桶90美元。

川普之後又在社群平台Truth Social發文說：「如果伊朗做出任何阻止石油在荷莫茲海峽流通的行為，他們將被美國施加比目前為止更猛烈20倍的打擊。」川普發言後，國際油價跌幅又擴大，布蘭特原油期貨盤中重挫10%，回跌至89美元附近。

不過伊朗外交部副部長長阿巴迪（Kazem Gharib Abadi）在伊朗國家電視台表示，只有在確信未來不會再遭受攻擊的情況下，伊朗才會結束戰爭。阿巴迪表示，只有在伊朗「確信類似事件不會重演」時，停火才會生效。

川普的安撫使得油價暫時下跌，停止飆漲，台股的油電燃氣類股也都大跌，台塑化、山隆（2616）、欣天然、欣高（9931）、新海（9926）、大台北（9908）都跌停，台塑化跌停至61.4元，成交量縮至1.5萬張。

以色列 伊朗 荷莫茲海峽

延伸閱讀

送中國禮物？ 川普烙狠話：若伊朗阻石油通過荷莫茲 發動20倍猛烈打擊

川普與G7為伊戰與石油解套 油價下跌美股反彈

對伊朗戰爭很快就會結束？ 美債因川普談話由跌轉漲

川普稱伊朗戰爭「很快」結束！ 他預測油價走低

相關新聞

穆吉塔巴受傷無礙大局！衛報點評：伊朗戰爭機器已上「自駕」軌道

伊朗新最高領袖穆吉塔巴被證實在以色列首波空襲中受傷，當局未公布他具體的健康狀態和康復速度，但他很可能腿部骨折、臉部受傷，甚至一度傳出昏迷。受傷的他被迅速扶上大位，被外界認為是伊朗革命衛隊（IRGC）急於鞏固權力，但衛報分析，此事凸顯伊朗體制運作邏輯：即便穆吉塔巴沒出面，戰時國家機器也能在「自動駕駛」狀態下運轉。

川普想抽身？伊朗開停戰三條件 傳話要美國保證這件事

彭博資訊11日報導，多名知情官員透露，伊朗已透過區域中間人表示，若要達成停火，美國必須保證，美方與以色列未來都不會再對伊朗發動攻擊。

美戰斧飛彈攻擊伊朗小學175死 傳用過時情報鎖定目標釀大錯

美國與以色列2月28日開始轟炸伊朗，沙賈拉．塔伊耶貝（Shajarah Tayyebeh）小學遭戰斧飛彈擊中。當地官員表示，至少175人死亡，其中大多數是兒童。紐約時報11日報導，美方官員與其他知情人士透露，一項仍在進行中的軍事調查已判定，美國需對這起致命攻擊負責。

荷莫茲海峽何時重啟？從保險精算看伊朗戰爭

荷莫茲海峽何時重啟？從保險精算看伊朗戰爭

最高領袖遭「斬首」仍未癱瘓 紐時：伊朗調整戰術專打美軍弱點

美國與以色列持續對伊朗進行轟炸，儘管川普政府堅稱正在贏得這場戰爭，但美國資深國防官員表示，伊朗軍方正調整戰術，並將目標鎖定在他們眼中的美國弱點：用來保護區域部隊與軍事資產的攔截飛彈與防空系統。

把斬首行動當萬靈丹？紐時：美政府誤判伊朗反擊 官員不敢直諫川普

美國與以色列對伊朗開戰，德黑蘭視此為一場攸關生存的威脅，回應明顯比2025年6月的「十二日戰爭」更為激烈。相較之下，美國總統川普及他的顧問似乎從一開始就誤判伊朗的反應，導致美國官員不得不臨時調整計畫，從匆忙下令撤離大使館，到制定降低油價的政策提案。

