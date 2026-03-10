川普不准伊朗封鎖荷莫茲海峽 油價續挫10%、油電燃氣股全倒

美國總統川普9日表示，美伊戰爭將「很快」結束，只是不會在本周內結束，使得油價昨日大漲後拉回，10日油價盤中又繼續下跌近10%，布蘭特原油期貨回落至89美元附近，因川普警告，伊朗如阻止石油通過荷莫茲海峽，美國將對伊朗發動更猛烈的打擊。川普對油價的「做空」言行，台股今日盤中反彈逾千點，而油電燃氣族群都大跌，台塑化（6505）、欣天然（9918）等都跌停鎖死。

美國總統川普9日舉行記者會表示，美國對伊朗的軍事行動已取得重大進展，戰事將「很快」結束，但不會在本周內結束，並強調軍事行動仍會持續，直到取得「最終勝利」。川普在在佛州對共和黨議員發表談話時表示：「我們在很多方面已經贏了，但贏得還不夠。」

川普表明上述訊息後，國際油價迅速回落，布蘭特原油5月期貨9日一度衝上每桶119.4美元，但隨後跌破100美元，西德州原油期貨跌破每桶90美元。

川普之後又在社群平台Truth Social發文說：「如果伊朗做出任何阻止石油在荷莫茲海峽流通的行為，他們將被美國施加比目前為止更猛烈20倍的打擊。」川普發言後，國際油價跌幅又擴大，布蘭特原油期貨盤中重挫10%，回跌至89美元附近。

不過伊朗外交部副部長長阿巴迪（Kazem Gharib Abadi）在伊朗國家電視台表示，只有在確信未來不會再遭受攻擊的情況下，伊朗才會結束戰爭。阿巴迪表示，只有在伊朗「確信類似事件不會重演」時，停火才會生效。

川普的安撫使得油價暫時下跌，停止飆漲，台股的油電燃氣類股也都大跌，台塑化、山隆（2616）、欣天然、欣高（9931）、新海（9926）、大台北（9908）都跌停，台塑化跌停至61.4元，成交量縮至1.5萬張。