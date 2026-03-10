快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

軍事行動進展超前... 川普受訪 宣稱伊朗戰爭「差不多」結束

彈性化新制有幫助 ...申請單日育嬰留停 男性增至4成

大專期貨模擬交易賽 來了

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

為深耕校園金融教育，臺灣期貨交易所再度攜手經濟日報，舉辦2026年「縱橫期海Trade Like a Pro－大專院校模擬交易競賽」。

期交所表示，本屆競賽將自即日至3月31日受理報名，競賽期間為4月13日至7月1日，誠摯邀請全國大專院校師生組隊挑戰。

此活動旨在協助大專院校學生深化期貨專業知識，並在模擬實戰中培養風險控管意識。

活動對象為國內大專院校在學學生，採「老師推薦、學生組隊」模式，每隊三至五人，每位指導老師至多推薦八隊，總報名上限為300隊。競賽使用期交所「新一代虛擬交易所」即時行情平台，不僅支援網頁與手機App下單，更提供MultiCharts、Python、Excel VBA等程式交易介面，鼓勵學生應用數位工具，提升交易效能。

期交所表示，參賽隊伍將擁有200萬元虛擬起始資金，交易範圍涵蓋臺股期貨、微型臺指期貨、股票期貨及黃金期貨等十項指定商品，為引導學生建立完整的交易策略思維，隊伍須於競賽期間至少交易六項商品。競賽僅限日盤時段，並設有保證金與風險控管機制，讓學生在模擬交易環境中體驗市場運作機制與價格波動。

此次「競賽獎」的評選標準除交易天數與心得報告外，將先篩選出夏普比率前30名之穩定操盤隊伍，再依總獲利金額選出前15名獲獎，團隊獎金最高8萬元，指導老師最高3萬元。另設有「好學獎」以鼓勵積極參與之隊員；並於今年新增「股票類商品績效獎」、「黃金類商品績效獎」及「程式交易獎」，以全面獎勵在不同領域表現優異的參賽隊伍。

期交所表示，希望透過模擬競賽將學術理論與市場實務接軌，幫助學生拓展宏觀的金融學習視野並累積實務經驗。詳細活動辦法請至活動專屬網站（https://pse.is/trade2026）查詢。

期交所 期貨

相關新聞

油價及通膨風險遽升 台指期開盤重挫2千點摜破32K

台指期近月合約9日開盤重挫超過2,000點，下挫至31,400餘點。統一期貨表示，美國2月非農就業數減少9.2萬人，失業率4.4%，兩項數據顯示美國就業狀況弱於就業市場。弱勢勞動數據推升停滯性通膨風險，推動數據發布美指期、台指期夜盤重挫。全球通膨風險上升，美指期今日早晨重挫，觀察今日台指期早盤開低後，能否出現低接買盤。

期交所推廣性別平權

今年國際婦女節，臺灣期貨交易所（期交所）再度響應世界交易所聯合會（WFE）發起的「性別平權敲鐘」活動，在董事長吳自心與總經理周建隆帶領下，期交所女性主管齊聚響應，傳遞對職場性別平等與女性賦權之積極作為，展現對多元與包容價值的重視，彰顯「TAIFEXCares」精神。

期貨商論壇／匯率期 避險優選

美伊衝突升溫，美元指數一度衝破99關卡，改寫2025年11月來新高，非美貨幣幾乎全線失守，歐元兌美元匯率3日創去年11月以來新低，這對原本走勢強勁的歐元期貨多頭造成明顯衝擊。歐元因聯準會降息預期增強、加上去美元化浪潮，累計大漲逾14%，市場一度看好歐元在2026年上半年易漲難跌。

期貨商論壇／黃金期 交投熱絡

從經濟數據來看，美國近期公布非農就業人口遠高於市場預估，失業率下降，顯示整體就業市場逐漸好轉，有助於美國進一步提升降息機率或提前降息時程，對於黃金價格有支撐作用。

順達、AES 四檔馬力強

電池備援電力模組（BBU）市場需求可望比去（2025）年成長至少五成，相關供應商當前訂單能見度有望放眼到今（2026）年下半年，順達（3211）及AES-KY（6781）等營運成長空間可期。權證發行商建議，看好順達、AES-KY後市股價表現的投資人，可挑價平至價外15%的相關認購權證短線操作。

