台指期 外資加碼空單

受中東戰事升溫與國際油價急飆衝擊，市場恐慌氣氛明顯升高，股期雙市昨（9）日同步出現開盤即面臨恐慌性賣壓全面出籠，盤中狂瀉逾2,000點，加權指數終場大跌1,489點收32,110點，台指期更大跌1,917點收31,786點，外資在台指期未平倉淨空單突破4萬口。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,592口至2,052口，其中外資淨空單增加1,532口至40,462口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少701口至3,314口。

其中，外資現貨賣超逾千億元、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前以買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現樂觀，賣權OI大於買權OI差距為2.1萬餘口，買權OI增量大於賣權。周選方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權空方表態。

群益期貨表示，外資期現貨悲觀布局，自營商選擇權略微悲觀，周選悲觀態勢，整體籌碼面呈現悲觀。技術面上，台股呈現小型頭部，目前在9日空方缺口不過下，短線反彈可以保守看待。

元富期貨認為，受到地緣政治風險升溫的影響，台指期9日跳空開低將近2,000點，盤中跌點一度超過2,500點，不過陸續有逢低買盤敲進，終場指數以十字紅K棒作收；目前指數跌破月線，上檔仍有不小的賣壓需要時間消化，尚未出現止跌訊號，短線可能進一步回測季線尋求支撐。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，3月第二周周三結算的大量區買權OI落在35,000點，賣權最大OI落在29,500點，月買權最大OI落在39,000點，月賣權最大OI落在29,500點。外資台指期買權淨金額2.05億元、賣權淨金額3.43億元，整體選擇權籌碼面偏空。

整體來說，台股技術面上，逐漸逼近季線位置。季線在目前的市場結構中成為極為關鍵的中期支撐觀察點，若無法做有效支撐，則需要開始提高對中期修正周期的警覺，而台股將有可能跌破30,000點。