期貨商論壇／群創期 坐擁題材

群創（3481）近年積極推動轉型，逐步由傳統面板製造商轉向多元化科技材料與系統解決方案供應商，布局半導體封裝、光通訊與太空應用等新領域，持續拓展高附加價值產品線。隨AI與高速運算需求快速成長，群創的技術優勢也開始切入新一代資料中心供應鏈。

群創今年1月營收年增19%，同時自結稅後純益4.4億元，年增幅高達4,689%，顯示在面板產業景氣調整過程中，透過產品組合優化與轉型布局，營運已逐步改善。在AI產業帶動下，群創近期傳出切入雲端光通訊供應鏈，承接輝達與Google相關光通訊元件代工訂單，由於AI伺服器對高速傳輸需求快速增加，輝達新一代平台推動「以光代銅」的光通訊架構，帶動相關設備需求大幅提升，群創憑藉既有LCM組裝產能與製造能力，承接相關外溢訂單，帶來高單價與高附加價值的新商機。

除光通訊布局外，群創也積極發展扇出型面板級封裝（FOPLP），並已打入低軌衛星龍頭SpaceX供應鏈，同時也與半導體廠推動共同封裝光學（CPO）技術，並投資光通訊晶片與元件公司，形成完整技術布局。

法人認為，隨AI資料中心、HPC與光通訊需求持續擴大，群創轉型成果有望逐步發酵，為營運帶來新的成長動能，投資人可透過群創期貨參與企業轉型紅利。（兆豐期貨提供）

