快訊

冷！今晨10.4度 吳德榮：今晚明晨轉乾冷「輻射冷卻」低溫探9度

經典賽／守護者教頭注意到了！費仔有力量、有守備 要給他更多打席

名店「肥前屋」復活！大份鰻魚飯「漲100元」　開幕日、排隊規定曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／群創期 坐擁題材

經濟日報／ 記者周克威整理
群創。聯合報系資料照
群創。聯合報系資料照

群創（3481）近年積極推動轉型，逐步由傳統面板製造商轉向多元化科技材料與系統解決方案供應商，布局半導體封裝、光通訊與太空應用等新領域，持續拓展高附加價值產品線。隨AI與高速運算需求快速成長，群創的技術優勢也開始切入新一代資料中心供應鏈

群創今年1月營收年增19%，同時自結稅後純益4.4億元，年增幅高達4,689%，顯示在面板產業景氣調整過程中，透過產品組合優化與轉型布局，營運已逐步改善。在AI產業帶動下，群創近期傳出切入雲端光通訊供應鏈，承接輝達與Google相關光通訊元件代工訂單，由於AI伺服器對高速傳輸需求快速增加，輝達新一代平台推動「以光代銅」的光通訊架構，帶動相關設備需求大幅提升，群創憑藉既有LCM組裝產能與製造能力，承接相關外溢訂單，帶來高單價與高附加價值的新商機。

除光通訊布局外，群創也積極發展扇出型面板級封裝（FOPLP），並已打入低軌衛星龍頭SpaceX供應鏈，同時也與半導體廠推動共同封裝光學（CPO）技術，並投資光通訊晶片與元件公司，形成完整技術布局。

法人認為，隨AI資料中心、HPC與光通訊需求持續擴大，群創轉型成果有望逐步發酵，為營運帶來新的成長動能，投資人可透過群創期貨參與企業轉型紅利。（兆豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

群創 光通訊元件 供應鏈

延伸閱讀

台股斷崖下殺它竟一度翻紅！群創奪輝達光通訊單 這零件比面板好賺

群創董座洪進揚 讓老店新開

群創的光通訊事業 業界：好戲才剛開始

群創傳奪輝達、Google 光通訊代工大單 躋身供應鏈為轉型再加分

相關新聞

大專期貨模擬交易賽 來了

為深耕校園金融教育，臺灣期貨交易所再度攜手經濟日報，舉辦2026年「縱橫期海Trade Like a Pro－大專院校模擬交易競賽」。

台指期 外資加碼空單

受中東戰事升溫與國際油價急飆衝擊，市場恐慌氣氛明顯升高，股期雙市昨（9）日同步出現開盤即面臨恐慌性賣壓全面出籠，盤中狂瀉逾2,000點，加權指數終場大跌1,489點收32,110點，台指期更大跌1,917點收31,786點，外資在台指期未平倉淨空單突破4萬口。

期貨商論壇／原油期 伺機布局

法人推估美伊戰爭若延長三個月、荷莫茲海峽持續封鎖，將使全球原油供給面臨實質缺口，市場預期油價可能步入「過度溢價」階段，多數機構預估布蘭特原油有機會站上每桶100至120美元，並對全球通膨與央行利率政策帶來明顯壓力。

期貨商論壇／群創期 坐擁題材

群創（3481）近年積極推動轉型，逐步由傳統面板製造商轉向多元化科技材料與系統解決方案供應商，布局半導體封裝、光通訊與太空應用等新領域，持續拓展高附加價值產品線。隨AI與高速運算需求快速成長，群創的技術優勢也開始切入新一代資料中心供應鏈。

國喬帶勁 押逾兩個月

近來國際油價隨伊朗封鎖荷莫茲海峽而跳空勁揚，重挫全球資本市場，台股昨（9）日也大跌千餘點，盤面個股一片慘綠，不過與石油相關的個股則紛紛逆勢走強，其中台塑化（6505）亮燈漲停、國喬（1312）也一度衝高，是盤面上的少數亮點。

欣興、定穎 四檔有看頭

台股昨（9）日在美伊衝突升溫，開盤即跌逾2,000點，法人表示，回歸基本面來看，PCB族群中，ABF載板大廠欣興（3037）具漲價題材，定穎投控（3715）也切入伺服器用板，後市營運看好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。