全民權證／台塑化 選逾五個月
台塑化（6505）隨中東戰事帶動國際油價急漲至每桶100美元以上，法人評估，原油價格、煉油利差均高於預期，可望帶動獲利上修空間。
法人分析，荷莫茲海峽約承載全球五分之一原油及液化天然氣供應量，目前處於「幾近關閉」狀態，已迫使伊拉克削減產量，卡達及其他產油國價調整出口節奏，對於國際油價及天然氣形成明顯上行壓力。
法人評估汽油、柴油價差可望同步提升，雖然近日國內油品上漲幅度因政策因素有所壓抑，但煉油利差及庫存評價利益擴增，台塑化仍有利多。
權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日150天以上的認購權證，擴大獲利空間。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
