全民權證／東陽 挑價內外20%

東陽（1319）2月營收處於月減，主因客戶在232條款尚未正式簽署前，仍處觀望。法人看好，在MOU簽訂後，AM產品可望迎來訂單回流與遞延拉貨動能，對東陽中長期營運持正向看法。

法人分析，展望今年，東陽整體營收仍將處於年增，其中AM業務營收可望年增個位數百分比，OEM 方面，中國市場維持持平，台灣 OEM 則受惠汽車零組件自製率新制上路與新車款持續推出，年增幅也有個位數百分比。產能布局方面，七股新廠預計於第4季完工，將帶動整體產能提升。考量客戶庫存仍低於過往旺季，待關稅落地後續拉貨可期。

權證發行商表示，看好東陽的投資人，可挑選價內外20%以內，有效天期60天以上的權證介入，參與個股行情。（元大證券提供）

