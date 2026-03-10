快訊

全民權證／東陽 挑價內外20%

經濟日報／ 記者何佩儒整理

東陽（1319）2月營收處於月減，主因客戶在232條款尚未正式簽署前，仍處觀望。法人看好，在MOU簽訂後，AM產品可望迎來訂單回流與遞延拉貨動能，對東陽中長期營運持正向看法。

法人分析，展望今年，東陽整體營收仍將處於年增，其中AM業務營收可望年增個位數百分比，OEM 方面，中國市場維持持平，台灣 OEM 則受惠汽車零組件自製率新制上路與新車款持續推出，年增幅也有個位數百分比。產能布局方面，七股新廠預計於第4季完工，將帶動整體產能提升。考量客戶庫存仍低於過往旺季，待關稅落地後續拉貨可期。

權證發行商表示，看好東陽的投資人，可挑選價內外20%以內，有效天期60天以上的權證介入，參與個股行情。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

大專期貨模擬交易賽 來了

為深耕校園金融教育，臺灣期貨交易所再度攜手經濟日報，舉辦2026年「縱橫期海Trade Like a Pro－大專院校模擬交易競賽」。

台指期 外資加碼空單

受中東戰事升溫與國際油價急飆衝擊，市場恐慌氣氛明顯升高，股期雙市昨（9）日同步出現開盤即面臨恐慌性賣壓全面出籠，盤中狂瀉逾2,000點，加權指數終場大跌1,489點收32,110點，台指期更大跌1,917點收31,786點，外資在台指期未平倉淨空單突破4萬口。

期貨商論壇／原油期 伺機布局

法人推估美伊戰爭若延長三個月、荷莫茲海峽持續封鎖，將使全球原油供給面臨實質缺口，市場預期油價可能步入「過度溢價」階段，多數機構預估布蘭特原油有機會站上每桶100至120美元，並對全球通膨與央行利率政策帶來明顯壓力。

期貨商論壇／群創期 坐擁題材

群創（3481）近年積極推動轉型，逐步由傳統面板製造商轉向多元化科技材料與系統解決方案供應商，布局半導體封裝、光通訊與太空應用等新領域，持續拓展高附加價值產品線。隨AI與高速運算需求快速成長，群創的技術優勢也開始切入新一代資料中心供應鏈。

國喬帶勁 押逾兩個月

近來國際油價隨伊朗封鎖荷莫茲海峽而跳空勁揚，重挫全球資本市場，台股昨（9）日也大跌千餘點，盤面個股一片慘綠，不過與石油相關的個股則紛紛逆勢走強，其中台塑化（6505）亮燈漲停、國喬（1312）也一度衝高，是盤面上的少數亮點。

欣興、定穎 四檔有看頭

台股昨（9）日在美伊衝突升溫，開盤即跌逾2,000點，法人表示，回歸基本面來看，PCB族群中，ABF載板大廠欣興（3037）具漲價題材，定穎投控（3715）也切入伺服器用板，後市營運看好。

