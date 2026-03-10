欣興、定穎 四檔有看頭

台股昨（9）日在美伊衝突升溫，開盤即跌逾2,000點，法人表示，回歸基本面來看，PCB族群中，ABF載板大廠欣興（3037）具漲價題材，定穎投控（3715）也切入伺服器用板，後市營運看好。

欣興2月營收年增16.2%，優於市場預期。法人分析，欣興將延續去年第4季的營運動能，持續出貨美系GPU客戶產品，加上欣興也是大型雲端服務供應商（CSP）自研AI晶片（ASIC）載板的主要供應商之一，預估仍將有季增表現。

隨著AI晶片持續朝大尺寸與高層數升級，預期高階ABF載板需求將進一步成長。在生產線稼動率維持滿載、且上游原物料短缺短期仍未緩解，預估載板價格上調趨勢預期將延續。

法人表示，受惠AI相關需求持續暢旺，欣興光復一廠將調整ABF及BT載板產能，ABF載板可望增加40%產能，資源更集中在高階、高毛利率的產品。

定穎投控則以傳統多層板與HDI為主，汽車相關除傳統車板，也布局EV電動車、高階ADAS產品等；在AI伺服器、大型資料中心市場，定穎具備高階HDI及高層板製造，鎖定HDI、高階製程，也朝向高速傳輸、雲端運算產品開發。法人分析，自駕車系統整合涵蓋高速傳輸介面、高速運算晶片、資料存儲系統、影像處理與感測資料蒐集等，汽車電子占整車成本也持續攀高，有利車用PCB板業者營運，因此定穎持續朝向車用HDI持續開發。

法人分析，除了車用電子需求帶動，定穎也已切入AI伺服器用板，帶動評價提升。投資人若看好欣興、定穎投控後續表現，可以買進價內外15%以內，有效天期三個月以上的權證，小金搏大利。