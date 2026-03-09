快訊

麗清營收／春節假期影響出貨天數 2月3.63億元、仍優化接單結構

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

麗清（3346）於今日公布 2026 年 2月合併營收達3.63億元，較去年同期減少32.68％。累計2025年1至2月合併營收達10.67億元，較去年同期減少20.45％。

麗清表示，2月營收下滑主要係受工作天數影響，且客戶月結日期固定於每月下旬，加上春節假期工廠員工提前一周返鄉，使本月實際出貨天數僅約一周，後續出貨與營收將回復正常水準，儘管短期營收受天數影響，麗清仍持續聚焦具備技術門檻、產品差異化與長期合作潛力之客戶與車型，並同步優化產品組合與資源配置，以提升整體營運品質與長期獲利結構，並透過更精準的訂單篩選與產線排程管理，有助於麗清在整體市場環境中維持營運彈性，為後續業務發展奠定更穩固基礎。

麗清指出，觀察中國大陸汽車 LED 車燈市場滲透率逐步攀升，且隨著新能源車與智慧車輛普及，車燈模組正朝向高亮度、造型化與智慧控制方向發展，帶動單車用量與技術規格持續提升，憑藉麗清長期深耕 LED 車燈模組與電子控制相關技術，產品應用涵蓋頭燈、尾燈、日行燈等多元車用照明系統，並具備光學、電子與結構整合設計能力，可因應不同車型與市場需求彈性調整規格，有助於集團未來營運正向發展。

麗清 營收 新能源車

相關新聞

台股史詩級崩跌1,500點 這檔卻逆勢漲停背後法人按讚五大原因

在全球石化產業面臨景氣轉折的關鍵時刻，國內煉油與石化龍頭台塑化（6505）受益於中東地緣政治動盪及中國大陸產業政策調整，營運展望轉趨正向。國內大型投顧在報告中指出，看好台塑化2026年將重啟成長動能，重申「買進」評等，並將目標價由前次65元上調至70元，以9日台塑化漲停價68.2元觀察，目標價可望因美伊戰火擴大而再次獲調升。

中租法說會／看好東協市場目標雙位數成長 股利配發率上看50%

中租控股（5871）9日舉行法人說明會，由董事長陳鳳龍主持。陳鳳龍揭示今年對於三大市場的成長目標，其中，台灣與中國大陸的成長目標為個位數成長，東協市場除了泰國以外目標將雙位數成長；在股利政策方面，他表示，股利政策方向並沒有改變，配發率將會在40~50%區間裡，往較高的方向發放。

晶華財報／2025年每股賺11.42元 每股將配息10.7496元、殖利率5.91%

晶華國際酒店（2707）9日召開董事會，通過2025年度財務報表及盈餘分配案，集團總營收為68.33億元，年增8.51%，母公司稅後純益為14.55億元，較去年增加8.13%，每股盈餘（EPS）為11.42元，比2024年的10.57元增加0.85元、；現金股利則為每股10.7496元，配發率達94%，若以3月9日收盤價182元計算，現金股利殖利率為5.91%。

建新營收／2月年減11.08％ 仍為歷年同期次高

建新（8367）公布2026年2月營收2.25億元，適逢農曆春節、228連續假期致使工作天數較少，2月年減11.08％，仍為歷年同期次高。

法人看好3月起運價加速上漲 這三檔航運股成為加碼首選

全球散裝航運市場展現強勁韌性！本土大型投顧發布產業報告指出，受惠於西非鐵礦場產能釋放、地緣政治導致航程加長，以及中國大陸農曆年後原物料運輸需求重啟，散裝運價出現「淡季不淡」的趨勢。法人對後市展望保持樂觀，預期運價漲勢將於3月起進一步加速，首選散裝的中航（2612）、裕民（2606）與新興（2605）。

富喬營收／2月6.29億元創新高、年增60.76% 高階產品需求大增

PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）9日公布2月營收創新高達6.29億元，月增10.27%，年增60.76%。公司說明主要受惠於高階薄布產品需求大增。

