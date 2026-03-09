麗清營收／春節假期影響出貨天數 2月3.63億元、仍優化接單結構

麗清（3346）於今日公布 2026 年 2月合併營收達3.63億元，較去年同期減少32.68％。累計2025年1至2月合併營收達10.67億元，較去年同期減少20.45％。

麗清表示，2月營收下滑主要係受工作天數影響，且客戶月結日期固定於每月下旬，加上春節假期工廠員工提前一周返鄉，使本月實際出貨天數僅約一周，後續出貨與營收將回復正常水準，儘管短期營收受天數影響，麗清仍持續聚焦具備技術門檻、產品差異化與長期合作潛力之客戶與車型，並同步優化產品組合與資源配置，以提升整體營運品質與長期獲利結構，並透過更精準的訂單篩選與產線排程管理，有助於麗清在整體市場環境中維持營運彈性，為後續業務發展奠定更穩固基礎。

麗清指出，觀察中國大陸汽車 LED 車燈市場滲透率逐步攀升，且隨著新能源車與智慧車輛普及，車燈模組正朝向高亮度、造型化與智慧控制方向發展，帶動單車用量與技術規格持續提升，憑藉麗清長期深耕 LED 車燈模組與電子控制相關技術，產品應用涵蓋頭燈、尾燈、日行燈等多元車用照明系統，並具備光學、電子與結構整合設計能力，可因應不同車型與市場需求彈性調整規格，有助於集團未來營運正向發展。