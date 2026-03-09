快訊

經典賽Live／攸關中華隊能否晉級 1局上打完南韓0：0澳洲

心肌梗塞急送醫 「超級紅人榜」49歲女歌手猝死

富邦媒重訊宣布：將清算註銷香港富邦媒體 專注台灣營運

聽新聞
0:00 / 0:00

冠星財報／2025年獲利年增逾三倍、EPS 7.73元 每股擬配息4元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

冠星-KY（4439）9日召開董事會，會中通過2025年度財務報告及盈餘分配案。受惠於越南廠營運步入正軌及新客戶開發成效顯現，全年合併營收70.03億元大關，年增29.3%，稅後盈餘2.94億元，年增345.5%，EPS 7.73元，展現強勁的營運復甦動能。

冠星2025年營運表現穩健，儘管面對全球貿易關稅波動等外部挑戰，公司仍透過優化生產配置與成本控管，將全年毛利率穩定維持在18%的水準。董事會亦決議，為回饋股東長期支持，擬每股配發現金股利4元，配發率達52%，以今日收盤價90.7元估算，股息殖利率4.4%。

為貫徹長期成長戰略，董事會同步通過增資成衣廠美金260萬元的投資案。此舉象徵冠星正式由單一布料供應商，加速轉型為「垂直整合一站式服務」的供應鏈夥伴。透過向下游成衣製造端的策略性延伸，冠星將能更精準地對接品牌客戶需求，並藉由全產業鏈的資源配置，強化市場競爭門檻與產品附加價值。

展望2026年，冠星對營運前景持樂觀態度。隨著越南廠產能利用率進一步提升，加上垂直整合戰略帶來的協同效應，公司預期今年的成長力道將更甚於去年。

冠星指出，在全球供應鏈趨於碎片化的背景下，具備跨國生產彈性與垂直整合能力的廠商將更具優勢。公司將持續發揮越南生產基地的成本與區域貿易優勢，積極深化與國際品牌客戶的合作關係，力求2026年再創營運高峰。

產能利用率 現金股利

延伸閱讀

五福財報／2025年 EPS 10.01元創新高 擬配息7.5元 2月營收亦創高

這檔生技股股息去年賺近一股本、全年殖利率超過7% 股價跳漲

旅天下財報／去年全年EPS 4.23元 超額配息每股擬配5元、殖利率9%

威剛財報／去年全年EPS 23元創高、擬配息17元 看好記憶體漲勢不回頭

相關新聞

台股史詩級崩跌1,500點 這檔卻逆勢漲停背後法人按讚五大原因

在全球石化產業面臨景氣轉折的關鍵時刻，國內煉油與石化龍頭台塑化（6505）受益於中東地緣政治動盪及中國大陸產業政策調整，營運展望轉趨正向。國內大型投顧在報告中指出，看好台塑化2026年將重啟成長動能，重申「買進」評等，並將目標價由前次65元上調至70元，以9日台塑化漲停價68.2元觀察，目標價可望因美伊戰火擴大而再次獲調升。

中租法說會／看好東協市場目標雙位數成長 股利配發率上看50%

中租控股（5871）9日舉行法人說明會，由董事長陳鳳龍主持。陳鳳龍揭示今年對於三大市場的成長目標，其中，台灣與中國大陸的成長目標為個位數成長，東協市場除了泰國以外目標將雙位數成長；在股利政策方面，他表示，股利政策方向並沒有改變，配發率將會在40~50%區間裡，往較高的方向發放。

晶華財報／2025年每股賺11.42元 每股將配息10.7496元、殖利率5.91%

晶華國際酒店（2707）9日召開董事會，通過2025年度財務報表及盈餘分配案，集團總營收為68.33億元，年增8.51%，母公司稅後純益為14.55億元，較去年增加8.13%，每股盈餘（EPS）為11.42元，比2024年的10.57元增加0.85元、；現金股利則為每股10.7496元，配發率達94%，若以3月9日收盤價182元計算，現金股利殖利率為5.91%。

建新營收／2月年減11.08％ 仍為歷年同期次高

建新（8367）公布2026年2月營收2.25億元，適逢農曆春節、228連續假期致使工作天數較少，2月年減11.08％，仍為歷年同期次高。

法人看好3月起運價加速上漲 這三檔航運股成為加碼首選

全球散裝航運市場展現強勁韌性！本土大型投顧發布產業報告指出，受惠於西非鐵礦場產能釋放、地緣政治導致航程加長，以及中國大陸農曆年後原物料運輸需求重啟，散裝運價出現「淡季不淡」的趨勢。法人對後市展望保持樂觀，預期運價漲勢將於3月起進一步加速，首選散裝的中航（2612）、裕民（2606）與新興（2605）。

富喬營收／2月6.29億元創新高、年增60.76% 高階產品需求大增

PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）9日公布2月營收創新高達6.29億元，月增10.27%，年增60.76%。公司說明主要受惠於高階薄布產品需求大增。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。