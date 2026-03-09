快訊

遊園車墜谷事故兩家庭悲劇 夫妻陰陽兩隔、姊弟5人受傷

大研生醫、尚凡國際創辦人張家銘辭世 享年46歲

尚凡國際、大研生醫公告：董事長張家銘辭世 林東慶接任大研董座

聽新聞
0:00 / 0:00

外資回頭買超記憶體 成交量前十大個股中只買他

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股9日隨日、韓股一同重挫，終場下跌1,489.12點，收在32,110.42點，守住32,000點，跌幅4.43%，成交量8,083.3億元，三大法人賣超1,656.28億元。觀察成交量前十名中，群創（3481）為成交量第一名，和陽明海運（2609）是前十名中唯二上漲的個股。成交值前十名中，群聯（8299）、華邦電（2344）、威剛（3260）位居7~9名，仍是成交金額最大的族群。值得注意的是，成交量前十大個股中，外資只逆勢買超華邦電。

成交量前十名大多為ETF，上榜的個股僅有群創、華邦電和陽明。ETF上漲的有元大台灣50反1（00632R）及期元大S&P石油（00642U），而個股上漲的為群創、陽明，雙雙上漲逾1%，華邦電則下跌逾5%。

9日外資大賣1,208.17億元，為史上第一大金額，但觀察外資買賣超名單，外資逆勢買超華邦電2.2萬張，卻賣超群創2,546張，賣超陽明1.6萬張。

成交值部分，台積電（2330）、元大台灣50（0050）位居第一、二名，台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等權值股也進榜，記憶體族群群聯、華邦電、威剛位居7~9名，第十名為陽明。

外資除了買超華邦電，也買超威剛1.3萬張，買超群聯1,366張，整體而言對記憶體是站在買方。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳喊話記憶體廠「盡量擴產，輝達有多少用多少」。台廠雖然不生產高頻寬記憶體，但SK海力士、美光會全力衝刺輝達所需的高頻寬記憶體（HBM），無暇增產消費型記憶體，導致消費型記憶體持續短缺，漲勢也會延續。

威剛董事長陳立白日前直言，今年記憶體市場「從年初漲到年底幾乎已成定局」，甚至出現大型雲端服務商因原廠供貨不足，直接向模組廠簽訂長約採購的情況。群聯執行長潘健成透露，原廠3月NAND合約價已上調約五成，公司預估首季企業級SSD營收占比將升至三成，明顯高於2025年第4季的一成。

9日成交量前十名分別為群創、凱基台灣TOP50（009816）、元大台灣50、主動統一台股增長（00981A）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50反1、華邦電、陽明、期元大S&P石油、元大高股息（0056）。成交值前十名分別為台積電、元大台灣50、群創、台達電、聯發科、鴻海、群聯、華邦電、威剛、陽明。

台達電 群聯 三大法人

延伸閱讀

石油危機再現！台股重挫1,489點 三大法人狂賣1,656億元

空頭直摜破月線、台股收跌1,489點 台積電收低80元守住1,800關卡

逢低買盤進場！ 0050午盤爆出逾41萬張成交量

台股崩跌逾2000點 台積電失守1800元 記憶體股分化、載板三雄摔至跌停

相關新聞

外資回頭買超記憶體 成交量前十大個股中只買他

台股9日隨日、韓股一同重挫，終場下跌1,489.12點，收在32,110.42點，守住32,000點，跌幅4.43%，成交量8,083.3億元，三大法人賣超1,656.28億元。觀察成交量前十名中，群創（3481）為成交量第一名，和陽明海運（2609）是前十名中唯二上漲的個股。成交值前十名中，群聯（8299）、華邦電（2344）、威剛（3260）位居7~9名，仍是成交金額最大的族群。值得注意的是，成交量前十大個股中，外資只逆勢買超華邦電。

國巨營收／2月115.05億元、年增18% 創下同月營收歷史新高紀錄

被動元件大廠國巨*（2327）9日公布2026年2月營收為115.05億元，單月營收較上月減少 11.7%，並較去年同期增加 18%，創下同月營收歷史新高紀錄；累計今年前兩月營收為245.35億元，較去年同期增加22.7%。

油價及通膨風險遽升 台指期開盤重挫2千點摜破32K

台指期近月合約9日開盤重挫超過2,000點，下挫至31,400餘點。統一期貨表示，美國2月非農就業數減少9.2萬人，失業率4.4%，兩項數據顯示美國就業狀況弱於就業市場。弱勢勞動數據推升停滯性通膨風險，推動數據發布美指期、台指期夜盤重挫。全球通膨風險上升，美指期今日早晨重挫，觀察今日台指期早盤開低後，能否出現低接買盤。

期交所推廣性別平權

今年國際婦女節，臺灣期貨交易所（期交所）再度響應世界交易所聯合會（WFE）發起的「性別平權敲鐘」活動，在董事長吳自心與總經理周建隆帶領下，期交所女性主管齊聚響應，傳遞對職場性別平等與女性賦權之積極作為，展現對多元與包容價值的重視，彰顯「TAIFEXCares」精神。

期貨商論壇／匯率期 避險優選

美伊衝突升溫，美元指數一度衝破99關卡，改寫2025年11月來新高，非美貨幣幾乎全線失守，歐元兌美元匯率3日創去年11月以來新低，這對原本走勢強勁的歐元期貨多頭造成明顯衝擊。歐元因聯準會降息預期增強、加上去美元化浪潮，累計大漲逾14%，市場一度看好歐元在2026年上半年易漲難跌。

期貨商論壇／黃金期 交投熱絡

從經濟數據來看，美國近期公布非農就業人口遠高於市場預估，失業率下降，顯示整體就業市場逐漸好轉，有助於美國進一步提升降息機率或提前降息時程，對於黃金價格有支撐作用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。