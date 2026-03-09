外資回頭買超記憶體 成交量前十大個股中只買他

台股9日隨日、韓股一同重挫，終場下跌1,489.12點，收在32,110.42點，守住32,000點，跌幅4.43%，成交量8,083.3億元，三大法人賣超1,656.28億元。觀察成交量前十名中，群創（3481）為成交量第一名，和陽明海運（2609）是前十名中唯二上漲的個股。成交值前十名中，群聯（8299）、華邦電（2344）、威剛（3260）位居7~9名，仍是成交金額最大的族群。值得注意的是，成交量前十大個股中，外資只逆勢買超華邦電。

成交量前十名大多為ETF，上榜的個股僅有群創、華邦電和陽明。ETF上漲的有元大台灣50反1（00632R）及期元大S&P石油（00642U），而個股上漲的為群創、陽明，雙雙上漲逾1%，華邦電則下跌逾5%。

9日外資大賣1,208.17億元，為史上第一大金額，但觀察外資買賣超名單，外資逆勢買超華邦電2.2萬張，卻賣超群創2,546張，賣超陽明1.6萬張。

成交值部分，台積電（2330）、元大台灣50（0050）位居第一、二名，台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等權值股也進榜，記憶體族群群聯、華邦電、威剛位居7~9名，第十名為陽明。

外資除了買超華邦電，也買超威剛1.3萬張，買超群聯1,366張，整體而言對記憶體是站在買方。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳喊話記憶體廠「盡量擴產，輝達有多少用多少」。台廠雖然不生產高頻寬記憶體，但SK海力士、美光會全力衝刺輝達所需的高頻寬記憶體（HBM），無暇增產消費型記憶體，導致消費型記憶體持續短缺，漲勢也會延續。

威剛董事長陳立白日前直言，今年記憶體市場「從年初漲到年底幾乎已成定局」，甚至出現大型雲端服務商因原廠供貨不足，直接向模組廠簽訂長約採購的情況。群聯執行長潘健成透露，原廠3月NAND合約價已上調約五成，公司預估首季企業級SSD營收占比將升至三成，明顯高於2025年第4季的一成。

9日成交量前十名分別為群創、凱基台灣TOP50（009816）、元大台灣50、主動統一台股增長（00981A）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50反1、華邦電、陽明、期元大S&P石油、元大高股息（0056）。成交值前十名分別為台積電、元大台灣50、群創、台達電、聯發科、鴻海、群聯、華邦電、威剛、陽明。