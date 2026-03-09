快訊

台股暴跌 法人拆解三大恐慌未必成真

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股9日開盤即出現劇烈震盪，指數一度大跌超過2,000點，引發市場對於「大空頭是否來臨」的擔憂。對此，「鉅亨買基金」表示，這次下跌主要是在一次反映三種疑慮，市場在急跌時往往會先反映最悲觀的情境，但實際上未必會走向最壞劇本。建議投資人與其在恐慌中離場，不如先穩住陣腳，理性檢視基本面，並透過有紀律的逢低布局策略，在未來反彈時掌握更有利的位置。

近期油價上漲與中東局勢升溫密切相關，市場一度擔憂荷莫茲海峽航運受阻，導致全球能源供應受到衝擊，因此迅速將風險溢價反映在油價上。「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，若從戰事發展與軍事情勢觀察，目前衝突更可能屬於短期事件干擾，而非足以改變全球景氣的長期變數。美方已逐步建立空中優勢，相關軍事行動效率提升，同時伊朗飛彈發射數量較開戰初期明顯減少，顯示衝突持續升級的空間有限。在國際政治環境下，伊朗也相對孤立，因此只要戰事沒有進一步擴大，油價上漲對市場的影響多半仍屬短期情緒波動。

張榮仁指出，市場另一項擔憂是美國可能出現「停滯性通膨」。近期部分就業數據轉弱，再加上油價上升，使市場聯想到經濟降溫與物價回升並存的情境。不過從目前經濟數據觀察，通膨失控的跡象並未出現，整體物價仍呈現逐步降溫的趨勢。以美國1月消費者物價指數為例，住房年增率已降至約3.0%，房租年增率更放緩至1.9%，顯示核心通膨壓力持續緩解。整體而言，目前市場對停滯性通膨的討論，仍多停留在預期層面，距離真正形成結構性問題仍有一段距離。

科技產業方面，張榮仁指出，部分投資人擔心AI相關投資在大幅上漲後可能出現退潮，進而影響半導體與伺服器供應鏈。不過從大型科技公司的資本支出規劃來看，AI投資動能並未明顯減弱，雲端服務商與科技巨頭仍持續加碼AI基礎建設與資料中心建設。近期部分軟體類股的回檔，其實反映AI逐步取代部分既有軟體功能，顯示AI正從概念題材邁向實際應用階段。從中長期角度觀察，AI需求仍持續擴大，企業端投資計畫也未見明顯縮手，整體產業成長趨勢依然穩固。

台股9日的大跌其實是市場同時反映「油價與戰事風險」、「停滯性通膨疑慮」以及「AI投資退潮擔憂」三項情緒，但目前都尚未發展成最壞情境。張榮仁表示，當市場在短時間內集中宣洩恐慌時，往往也意味著部分風險已提前被反映。對長期投資人而言，此時更重要的是維持紀律與策略，而不是被短期波動嚇退。投資人可善用「鉅亨超底王」策略，在市場情緒性回檔時自動加碼、分批布局，有機會在未來市場反彈時更有效率地累積投資部位。

