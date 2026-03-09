聽新聞
0:00 / 0:00
3月電子期、金融期齊跌
台北股市今天下跌1489.12點，收32110.42點。3月電子期收1948.8點，下跌132點，逆價差26.89點；3月金融期收2401.6點，下跌58點，逆價差1.36點。
3月電子期以1948.8點作收，下跌132點，成交461口。4月電子期以1910.85點作收，下跌177.15點，成交1口。
電子現貨以1975.69點作收，下跌101.64點；3月電子期貨與現貨相較，逆價差26.89點。
3月金融期以2401.6點作收，下跌58點，成交375口。
金融現貨以2402.96點作收，下跌49.39點；3月金融期貨與現貨相較，逆價差1.36點。實際收盤價以期交所公告為準。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。