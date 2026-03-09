3月電子期、金融期齊跌

電池備援電力模組（BBU）市場需求可望比去（2025）年成長至少五成，相關供應商當前訂單能見度有望放眼到今（2026）年下半年，順達（3211）及AES-KY（6781）等營運成長空間可期。權證發行商建議，看好順達、AES-KY後市股價表現的投資人，可挑價平至價外15%的相關認購權證短線操作。

2026-03-09 00:18