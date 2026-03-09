快訊

3月電子期、金融期齊跌

中央社／ 台北9日電

台北股市今天下跌1489.12點，收32110.42點。3月電子期收1948.8點，下跌132點，逆價差26.89點；3月金融期收2401.6點，下跌58點，逆價差1.36點。

3月電子期以1948.8點作收，下跌132點，成交461口。4月電子期以1910.85點作收，下跌177.15點，成交1口。

電子現貨以1975.69點作收，下跌101.64點；3月電子期貨與現貨相較，逆價差26.89點。

3月金融期以2401.6點作收，下跌58點，成交375口。

金融現貨以2402.96點作收，下跌49.39點；3月金融期貨與現貨相較，逆價差1.36點。實際收盤價以期交所公告為準。

油價及通膨風險遽升 台指期開盤重挫2千點摜破32K

台指期近月合約9日開盤重挫超過2,000點，下挫至31,400餘點。統一期貨表示，美國2月非農就業數減少9.2萬人，失業率4.4%，兩項數據顯示美國就業狀況弱於就業市場。弱勢勞動數據推升停滯性通膨風險，推動數據發布美指期、台指期夜盤重挫。全球通膨風險上升，美指期今日早晨重挫，觀察今日台指期早盤開低後，能否出現低接買盤。

期交所推廣性別平權

今年國際婦女節，臺灣期貨交易所（期交所）再度響應世界交易所聯合會（WFE）發起的「性別平權敲鐘」活動，在董事長吳自心與總經理周建隆帶領下，期交所女性主管齊聚響應，傳遞對職場性別平等與女性賦權之積極作為，展現對多元與包容價值的重視，彰顯「TAIFEXCares」精神。

期貨商論壇／匯率期 避險優選

美伊衝突升溫，美元指數一度衝破99關卡，改寫2025年11月來新高，非美貨幣幾乎全線失守，歐元兌美元匯率3日創去年11月以來新低，這對原本走勢強勁的歐元期貨多頭造成明顯衝擊。歐元因聯準會降息預期增強、加上去美元化浪潮，累計大漲逾14%，市場一度看好歐元在2026年上半年易漲難跌。

期貨商論壇／黃金期 交投熱絡

從經濟數據來看，美國近期公布非農就業人口遠高於市場預估，失業率下降，顯示整體就業市場逐漸好轉，有助於美國進一步提升降息機率或提前降息時程，對於黃金價格有支撐作用。

順達、AES 四檔馬力強

電池備援電力模組（BBU）市場需求可望比去（2025）年成長至少五成，相關供應商當前訂單能見度有望放眼到今（2026）年下半年，順達（3211）及AES-KY（6781）等營運成長空間可期。權證發行商建議，看好順達、AES-KY後市股價表現的投資人，可挑價平至價外15%的相關認購權證短線操作。

jpp傳捷報 押長天期

隨著全球國防預算增加與AI算力需求持續外溢，工業電腦與精密機構件廠商迎來黃金發展期。強固型電腦領導廠商神基（3005）、精密板金大廠jpp-KY（5284）紛紛傳出捷報。法人指出，兩大業者不僅受惠於地緣政治驅動的軍工需求，更在AI伺服器與無人機領域展現強勁的轉型動能，2026年展望樂觀。

