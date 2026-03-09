快訊

宏碁遊戲雙引擎驅動強勁動能 富邦證券輔導３月10日起受理競價拍賣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券輔導的宏碁遊戲公司，將於明(10)日起受理競價拍賣作業。宏碁遊戲董事長高樹國(左二)、總經理徐挺洋(右二)與富邦證券董事葉公亮(右一)、副總經理胡中華(左一)，於上市前業績發表會合影。(富邦證券/提供)

富邦證券輔導的宏碁遊戲（6908）公司，將於3月10日起受理競價拍賣作業。這次承銷方式將採競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股新台幣33.33元，自3月10日起競價拍賣至3月12日止，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於3月13日開始公開申購。

富邦證券總經理郭永宜表示，宏碁遊戲打破傳統遊戲產業壁壘，構建「代理及整合行銷」、「遊戲代工及開發」雙引擎驅動的商業模式。在上游開發端，公司透過子公司唯晶科技切入高毛利的遊戲代工及開發市場；在下游通路端，宏碁遊戲代理多項國際領導品牌遊戲硬體與設備，建立完整的產品線與廣大消費族群。憑藉軟硬體整合優勢，公司在抵禦市場波動與創造營運綜效上展現高度韌性，成為立足台灣、深耕亞洲的遊戲產業加速器。

宏碁遊戲總經理徐挺洋指出，宏碁遊戲不僅在通路端擁有強大的覆蓋率，更關鍵的是其獨特的「垂直整合」策略。透過轉投資佈局上游的遊戲代工與開發領域，宏碁遊戲成功掌握了產業鏈中高毛利的關鍵環節。這種從「下游通路銷售」向上延伸至「上游內容產製」的完整布局，讓宏碁遊戲能提供國際大廠一站式的服務，為公司在硬體銷售之外，開拓出第二條高成長曲線，展現出全方位遊戲生態圈平台商的價值。

宏碁遊戲自2022年至2025年，營收由22.63億元提升至55.23億元，年複合成長率達34.64%。2025年成長28.36%，展現公司在遊戲市場的領導地位與遊戲硬體通路的快速擴張成果。宏碁遊戲在穩健布局之下，整體營運維持高速成長動能。

宏碁遊戲在通路布局上展現卓越擴張速度與整合效能，不僅穩固台灣市場的領導地位，更成功複製其營運模式到亞洲多市場，目前版圖橫跨香港、菲律賓與新加坡。憑藉對線上電商與線下實體通路的深度掌握，公司已在亞洲建立龐大且具影響力的銷售網絡，成為國際大廠進軍亞洲市場的重要合作夥伴。展望未來，宏碁遊戲將持續推動國際化布局，放眼全球市場，成長動能可期。

