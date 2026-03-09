快訊

柯文哲想參加兒子東京大學畢典 今遞狀聲請暫時解除限境

忍1年再買！蘋果平價MacBook Neo 2傳搭載「觸控螢幕」 還有2升級高CP

連2天「專注吃一物飲食法」壞膽固醇明顯下降！效果持續長達六周

聽新聞
0:00 / 0:00

三大因子疊加 新台幣匯價貶破31.85元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣匯率示意圖。（路透） 葉玉鏡
新台幣匯率示意圖。（路透） 葉玉鏡

國際油價突破100美元、美元指數向100靠攏，台股早盤重挫逾2000點創史上最大跌點，上述三大因子疊加，新台幣匯價9日早盤貶破31.8元，開盤30分鐘內最低匯價為31.857，貶值1.79角。

美國公布2月非農就業創下去年 10 月美國政府關門以來最大的減幅，若排除掉政府關門的因素，只看民間非農就業大減8.6萬人甚至至是 2020年 Covid 19 以來最大的跌幅。市場分析，與其解讓為2月就業市場大幅轉壞，不如解讀為今年以來勞動市場延續就業創造不足的現象。

匯銀指出，聯邦公開市場委員會（FOMC）將於3月17日至18日召開會議。美國勞動市場顯著放緩，有利於Fed降息預期；但國際油價飆升又形成降息的障礙。

新台幣匯價今早開貶走貶，外資持續從台股提款抓美元匯出。

台幣匯率

延伸閱讀

台股大跌 新台幣開盤重挫貶破31.8元

台積電開低115元 台股期現貨一度雙殺逾2,000點、油電燃氣逆勢狂飆

央行信心喊話台幣貶翻升 戰火衝擊單週仍重貶4.27角

外資又倒貨台股逾500億元 央行出手「管理」新台幣匯價

相關新聞

三大因子疊加 新台幣匯價貶破31.85元

國際油價突破100美元、美元指數向100靠攏，台股早盤重挫逾2000點創史上最大跌點，上述三大因子疊加，新台幣匯價9日早盤貶破31.8元，開盤30分鐘內最低匯價為31.857，貶值1.79角。

群益攜手台鋼獵鷹「鷹花季」 婦女節挺女力、體育產業

群益金鼎證券、群益期貨與台鋼獵鷹籃球隊攜手合作，結合櫻花季意象與國際婦女節精神，圍繞「自信・美麗・女力」核心理念，球團特別邀請成功女性代表群益金鼎證券董事長周秀真擔任開球嘉賓，象徵群益金鼎證券與台鋼獵鷹攜手並進，支持女力及國內體育產業。

台股大跌 新台幣開盤重挫貶破31.8元

台股大跌，新台幣兌美元今（9）日早盤明顯走貶，開盤後迅速貶破31.8元關卡，來到31.85元，較前一交易日貶值約1.72角。

台幣可能偏弱整理

中東戰火帶動油價上揚，市場對通膨再度升溫憂慮同步升高。

大戶保單占比 連四月走揚

根據金管會的最新統計，2026年1月國銀高資產客戶財管AUM（總管理資產）單月大增1,006億元，是財管2.0上路來，第二度出現單月增加逾千億元。隨大戶投入資金規模擴大，資產配置也同步出現調整，保單占比自低點回升，存款比重則明顯滑落。

玉山金前進校園徵才 延攬多元菁英

玉山金控7日前進臺大校園徵才博覽會，以「來玉山～你會有更精彩的未來」為主軸，啟動2026年度徵才計畫。玉山銀行總經理林隆政、科技長張智星聯袂出席，與現場同學面對面交流職涯成長與歷練，透過經驗分享與互動對談，讓同學們更深入了解金融業的實際面貌，並傳遞玉山長期深耕人才培育與專業養成的經營理念。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。