油價及通膨風險遽升 台指期開盤重挫2千點摜破32K

台指期近月合約9日開盤重挫超過2,000點，下挫至31,400餘點。統一期貨表示，美國2月非農就業數減少9.2萬人，失業率4.4%，兩項數據顯示美國就業狀況弱於就業市場。弱勢勞動數據推升停滯性通膨風險，推動數據發布美指期、台指期夜盤重挫。全球通膨風險上升，美指期今日早晨重挫，觀察今日台指期早盤開低後，能否出現低接買盤。

倫敦布蘭特原油期貨一度跳漲20%至每桶111.04美元，西德州原油期貨大漲22%。美股期貨應聲下跌，道瓊工業平均指數期貨下跌806點，跌幅1.7%；標普500指數期貨和那斯達克100期貨各跌1.5%。

日本及韓國股市早盤下挫超過6%，股狂殺3,500點，韓股重挫觸發暫停交易。

群益投顧表示，美伊戰爭牽動全球各層面甚廣，其中，美元匯率、油價變動、航運受阻、能源供需等議題將引發連鎖效應。由於投資風險大幅升溫，投資人可暫時降低持股，並鎖定營運良好的績優股，待股價拉回、築底完成後，再擇機進場布局。