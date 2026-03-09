快訊

jpp傳捷報 押長天期

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

隨著全球國防預算增加與AI算力需求持續外溢，工業電腦與精密機構件廠商迎來黃金發展期。強固型電腦領導廠商神基（3005）、精密板金大廠jpp-KY（5284）紛紛傳出捷報。法人指出，兩大業者不僅受惠於地緣政治驅動的軍工需求，更在AI伺服器與無人機領域展現強勁的轉型動能，2026年展望樂觀。

神基今年初營收表現穩健，公司近期於法說會中指出，2026年將是無人機業務的關鍵爆發年，目前已成功切入歐美客戶的地面控制站與機構件供應鏈，預期相關營收將呈「倍數成長」。

此外，受惠於北約及亞太地區國防預算增加，神基的強固型電腦在軍、警、消等利基市場維持高毛利（31％~33％）表現。儘管傳統筆電機構件仍受市場循環影響，但神基透過多角化布局運動產品與汽車碳纖維零件，力拚全年營收達成雙位數成長目標。

jpp-KY表現更為亮眼，2月營收一舉衝破4億元大關，達4.07億元，年增率高達50.24％，單月營收創下歷史新高。這主要歸功於AI伺服器機櫃與電源櫃訂單持續滿載，以及歐洲子公司ADE在「重新武裝計畫」下，軍工訂單動能強勁。

法人分析，jpp-KY成功站穩泰國電信櫃供應商地位後，積極切入A320與A350等高階航太機構件，預期2026年航太營收年增幅將逾25％，且隨著下半年新噴漆廠產能開出，營運有望呈現逐季攀升態勢。

權證發行商建議，看好這兩檔「軍工＋AI」概念股的投資人，可利用權證的高槓桿特性放大獲利，建議挑價內外15％以內、剩餘天數90天以上的認購權證參與行情。

