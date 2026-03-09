快訊

順達、AES 四檔馬力強

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

電池備援電力模組（BBU）市場需求可望比去(2025)年成長至少五成，相關供應商當前訂單能見度有望放眼到今（2026）年下半年，順達（3211）及AES-KY（6781）等營運成長空間可期。權證發行商建議，看好順達、AES-KY後市股價表現的投資人，可挑價平至價外15%的相關認購權證短線操作。

順達今年第1季由於NB ODM提前拉貨需求熱潮已過，加上年節長假導致工作天數較少，預期IT電池營收季減；公司BBU出貨給五個CSP業者，NVIDIA與CSP ASIC平台皆有出貨，但因年節長假縮短報關天數，導致Non-IT營收季減。

今年雖然預期IT電池出貨量下滑，但因關鍵原料漲價， 導致軟包電池價格上揚，在量減價增的預期下，估計IT營收小幅年減；北美CSP擴建AI基礎建設的動能尚未見到放緩跡象，故5.5KW BBU仍將為今年出貨主流，由於越高瓦數的BBU出貨單價越高，隨著每一代加速運算晶片耗能提升，ASP與出貨量同步成長帶動BBU營收貢獻更上層樓。

BBU仍為AES-KY在2026-27年獲利成長主力。預期今年BBU營收增幅將持續高於LEV（電動自行車），因AI伺服器需求推升功率規格升級。供應鏈預期今年伺服器需求強勁，通用型與AI伺服器出貨量皆將年增雙位數，公司亦將受惠。BBU終端客戶皆為CSP，而AI伺服器的功率需求提升將帶動BBU規格升級。

AES-KY是BBU的龍頭設計與製造商，預期將於今年新增客戶、2027年大量出貨。預期現行AI伺服器市場主流BBU規格5kW今年將升規，而高壓直流（HVDC）電源櫃BBU將於今年第4季末開始出貨、2027年放量。公司將加速擴充越南產能，今年資本支出將年增，以滿足強勁的AI伺服器需求及BBU規格升級趨勢。

電池 營收 電動自行車

