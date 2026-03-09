全民權證／金像電 二檔聚光

全球AI運算需求持續攀升，PCB大廠金像電（2368）受惠AI伺服器與高階ASIC客戶訂單強勁，2026年產業後市看旺。法人指出，隨著400G及800G交換機滲透率提升，加上泰國廠產能預計於下半年開出，金像電在高階PCB市場的市占率有望挑戰50％，營運動能蓄勢待發。

金像電2月營收繳出亮眼成績單，年增率高達53.91％，激勵股價6日大幅反彈逾7.6％，可望重返所有均線之上。市場分析認為，金像電短期可能面臨新舊平台轉換震盪，但在全球伺服器出貨量預估年增逾15％支撐下，股價具備下檔支撐，公司長線成長軌跡明確。權證發行商建議，看好金像電後市的投資人，可挑價內外15％內、到期日90天以上權證參與行情。（台新證券提供）

