全民權證／文曄 瞄準逾100天

文曄（3036）去(2025)年第4季因ASIC需求暢旺，營運創新高，資料中心與伺服器因ASIC需求仍強，為主要的營收動能，推升該公司第4季營收季增4%，表現亮眼。

預估文曄今（2026）年第1季營收由資料中心及伺服器業務主導，營收占比可望大幅提升至58%，反映AI伺服器、ASIC專案與資料中心基礎建設投資持續進行，即便進入傳統淡季，拉貨動能仍具韌性。因AI需求帶動，同樣上調通訊營收季增接近49%，車用仍預期季減中個位數，主要受亞洲農曆年淡季影響；工業仍預期季增中高個位數；手機則由季減低雙位數下修至季減19.3%。

