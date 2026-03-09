全民權證／神基 挑價外15%內

神基（3005）今年第1季由於記憶體缺貨及漲價，持續和客戶進行協商，且綜合機構件因主要客戶在下半年有新產品線推出，預期因產品有新舊轉換而出貨減少，且適逢過年期間工作天數減少，預期呈現季減。

今年受惠強固型電腦受全球國防預算增加，且軍事應用、無人機領域看到強勁需求，有利公司營運穩健提升，子公司漢通科技專注AI Server Rack與機殼業務，2025年有顯著成長，預計今年營收成長目標為50%至100%，有利獲利提升。看好長線AI強固型電腦需求提升，歐美軍工預算提升，有利公司未來營運成長。

權證券商建議，看好後神基市股價表現的投資人，建議利用價平至價外15%以內、可操作200天以上的商品介入。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）