期貨商論壇／匯率期 避險優選

美伊衝突升溫，美元指數一度衝破99關卡，改寫2025年11月來新高，非美貨幣幾乎全線失守，歐元兌美元匯率3日創去年11月以來新低，這對原本走勢強勁的歐元期貨多頭造成明顯衝擊。歐元因聯準會降息預期增強、加上去美元化浪潮，累計大漲逾14%，市場一度看好歐元在2026年上半年易漲難跌。

瑞士法郎向來是地緣政治不確定性升高時的首選避險貨幣。中東局勢動盪期間，美元兌瑞郎走勢明顯受到壓抑，瑞郎相對強勢。儘管瑞士國家銀行長期持謹慎立場，但在全球避險情緒居高不下的情況下，瑞郎期貨的多頭動能不容小覷，可作為組合中的防禦性配置。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）