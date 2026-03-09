期貨商論壇／黃金期 交投熱絡

神基（3005）今年第1季由於記憶體缺貨及漲價，持續和客戶進行協商，且綜合機構件因主要客戶在下半年有新產品線推出，預期因產品有新舊轉換而出貨減少，且適逢過年期間工作天數減少，預期呈現季減。

2026-03-09 00:16