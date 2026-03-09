聽新聞
期貨商論壇／黃金期 交投熱絡
從經濟數據來看，美國近期公布非農就業人口遠高於市場預估，失業率下降，顯示整體就業市場逐漸好轉，有助於美國進一步提升降息機率或提前降息時程，對於黃金價格有支撐作用。
近期中東局勢不穩定，黃金因避險需求價格上揚、但卻又因通膨疑慮而產生賣壓，如今市場關注中東戰爭何時結束，將是影響戰後重新布局的重要因子，但預計長期可樂觀看待，但近期行情受短線消息面影響波動劇烈，投資人仍需謹慎留意風險。
從籌碼需求面來看，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金基金持倉水位趨勢仍向上。（華南期貨提供）
