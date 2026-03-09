快訊

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 明晚至周三晨低溫探10度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

期交所推廣性別平權

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
期交所吳自心董事長（中）、周建隆總經理（左四）偕同女性主管齊聲響應性別平權。期交所／提供
期交所吳自心董事長（中）、周建隆總經理（左四）偕同女性主管齊聲響應性別平權。期交所／提供

今年國際婦女節，臺灣期貨交易所（期交所）再度響應世界交易所聯合會（WFE）發起的「性別平權敲鐘」活動，在董事長吳自心與總經理周建隆帶領下，期交所女性主管齊聚響應，傳遞對職場性別平等與女性賦權之積極作為，展現對多元與包容價值的重視，彰顯「TAIFEXCares」精神。

「性別平權敲鐘」活動由WFE攜手國際金融公司（IFC）、聯合國永續證交所倡議組織（SSE）、聯合國全球盟約（UN Global Compact）及聯合國婦女署（UN Women）等組織共同推動，於國際婦女節期間號召全球交易所與結算機構以敲鐘或其他象徵形式響應。今年全球逾110家交易所及結算機構共襄盛舉，推動金融市場對性別平等與女性賦權議題的關注。

期交所長期將ESG永續發展與企業社會責任融入營運策略，致力建構公平、尊重且具包容性的職場環境，確保員工職涯發展不因性別而受限。期交所現行女性員工占比約34%，女性管理階層占比則達45%，其中最高管理階層女性占比更達二分之一。

在市場層面，期交所亦持續強化期貨商公司治理實務，鼓勵國內期貨商提升董事會女性成員比例至三分之一以上，促進決策層多元化，強化治理品質與市場參與動能，為產業長期發展奠定基礎。

此外，期交所持續捐助臺灣展翅協會「少女展翅自立生活計畫」，協助因家庭功能失衡而無法返家的弱勢少女，提供相關服務助其穩健步入社會，實現經濟獨立；另贊助新莊國小女子手球隊參與國內及國際賽事，期能培養學子團隊精神及擴展國際視野。期交所以具體行動支持有需要的女性，協助其提升未來發展。

臺灣在性別平等表現方面於亞洲名列前茅，期交所將持續發揮影響力，攜手市場參與者與國際夥伴，共同推動更具包容性與永續性的金融市場，為實現性別平權與長遠發展目標持續努力。

女性 性別平等 性別平權

延伸閱讀

衛福部擬設「婦女發展及保護服務司」 今年有望上路

國際婦女節 賴總統：女性是改變世界的光

中市青年一站式創業服務 近年女性服務比例超過半數

從眷村女性到現代女力 屏東「女路啟航」走讀女性故事

相關新聞

期交所推廣性別平權

今年國際婦女節，臺灣期貨交易所（期交所）再度響應世界交易所聯合會（WFE）發起的「性別平權敲鐘」活動，在董事長吳自心與總經理周建隆帶領下，期交所女性主管齊聚響應，傳遞對職場性別平等與女性賦權之積極作為，展現對多元與包容價值的重視，彰顯「TAIFEXCares」精神。

期貨商論壇／匯率期 避險優選

美伊衝突升溫，美元指數一度衝破99關卡，改寫2025年11月來新高，非美貨幣幾乎全線失守，歐元兌美元匯率3日創去年11月以來新低，這對原本走勢強勁的歐元期貨多頭造成明顯衝擊。歐元因聯準會降息預期增強、加上去美元化浪潮，累計大漲逾14%，市場一度看好歐元在2026年上半年易漲難跌。

期貨商論壇／黃金期 交投熱絡

從經濟數據來看，美國近期公布非農就業人口遠高於市場預估，失業率下降，顯示整體就業市場逐漸好轉，有助於美國進一步提升降息機率或提前降息時程，對於黃金價格有支撐作用。

順達、AES 四檔馬力強

電池備援電力模組（BBU）市場需求可望比去（2025）年成長至少五成，相關供應商當前訂單能見度有望放眼到今（2026）年下半年，順達（3211）及AES-KY（6781）等營運成長空間可期。權證發行商建議，看好順達、AES-KY後市股價表現的投資人，可挑價平至價外15%的相關認購權證短線操作。

jpp傳捷報 押長天期

隨著全球國防預算增加與AI算力需求持續外溢，工業電腦與精密機構件廠商迎來黃金發展期。強固型電腦領導廠商神基（3005）、精密板金大廠jpp-KY（5284）紛紛傳出捷報。法人指出，兩大業者不僅受惠於地緣政治驅動的軍工需求，更在AI伺服器與無人機領域展現強勁的轉型動能，2026年展望樂觀。

全民權證／神基 挑價外15%內

神基（3005）今年第1季由於記憶體缺貨及漲價，持續和客戶進行協商，且綜合機構件因主要客戶在下半年有新產品線推出，預期因產品有新舊轉換而出貨減少，且適逢過年期間工作天數減少，預期呈現季減。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。