中東戰事影響 法人：短線台股震盪整理機率高 投資人放慢腳步

上周台北股市受到中東戰事衝擊，出現明顯回檔，加權指數大跌1814.95點，跌幅5.12%，收33599.54點，成交量方面在浮額已經出場後縮減，單日交易量已經降到7000億以下，法人表示，短線台股震盪整理機率高，投資人需放慢腳步。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，台股受到國際地緣政治衝擊出現劇烈震盪，從成交量下滑可看出盤面追價意願謹慎，在目前國際能源價格快速攀升恐影響通膨的考量下，市場短期避險升溫，且台股評價面確實來到相對高位，預料後續震盪整理機率升高。

永豐金投顧分析，台股回檔幅度尚有限，如果能控制好持股水準，還有反敗為勝機會。主要需注意國際局勢，短線以靜制動，先觀望，不要大動作。其次美國開始檢討AI衝擊，擔心AI可能取代多數軟體工程師的工作，美國股市軟體股普遍下跌，影響股市氣氛。

此外，本周美國CPI要公布，還有甲骨文財報，而且伊朗的戰事方興未艾，這次回檔損傷多頭信心，幾項因素都不利於盤勢快速推進，所以沒必要搶進，建議放慢腳步。不過，永豐金投顧也認為，AI投資是既定方向，預估台股企業大有獲益，上市公司總獲利可成長三成以上，台股長線看好，建議逢低布局。本周指數看32000點至35000點。

郭明玉分析，包括電子與金融股可望延續雙位數增長，且呈現逐季走高，傳產股也有望在低基期之下重返成長表現，預估2026年台股企業獲利可望超越5兆元，年增幅估計達26.5%，因此無須看淡台股走勢，反而可趁拉回時聚焦技術與產品具競爭力之產業與個股。