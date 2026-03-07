聽新聞
全民權證／南電 挑選逾200天
南電（8046）第1季淡季不淡，ABF載板受惠去(2025)年下半年的價格上漲，同時800G網通交換器需求強勁，訂單能見度持續提升。隨著美系ASIC專案開始放量，預期今年將擴大導入更多高階AI專案。隨著高階產品組合比重提升，毛利率將向上。
台玻、富喬、南亞將陸續開出T-Glass產能，但載板需求成長更強勁，預期缺口將有望持續擴大至今年第4季，並帶動原物料價格持續上漲，使載板廠的議價能力提升，預估載板價格漲幅有望持續維持5~10%。南電今年主要受惠南亞T-Glass產能開出，有望緩解缺料瓶頸帶動稼動率上升。
權證券商建議，若看好南電後市，可利價內15%左右、操作天期逾200天的商品介入。（中國信託證券提供）
