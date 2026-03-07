快訊

全民權證／威剛 鎖定價外15%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

威剛（3260）啟動AI商機布局，推出企業級自有品牌「 TRUSTA」，核心優勢除強調品質與效能，更精準解決AI伺服器耗電問題。威剛目標是成為系統廠與CSP客戶在三大原廠之外的優先選擇，現在已有小量出貨，預估將占今（2026）年第4季營收比重5~10%。

展望後市，DRAM或NAND價格趨勢將持續穩健上行，威剛為一線模組廠能有更多貨源，獲利表現較二線佳，今年上游原廠的DRAM、NAND和HDD都已被預訂光，進入賣方市場，記憶體報價上揚，使威剛獲利明顯躍升。但近期記憶體報價高檔震盪，漲幅趨緩 。

權證券商建議，若看好威剛後市，可利用價外15%以內、操作逾150天的商品介入。（群益金鼎證券提供）

伺服器 記憶體 DRAM

相關新聞

台特化、崇越 押長天期

AI驅動先進製程與先進封裝需求持續成長，製程演進帶動材料價值密度上升，各供應鏈亦持續擴張產能以因應晶圓廠客戶需求。法人看好在先進製程中具獨占或寡占地位的材料商台特化（4722）、崇越（5434）等相關個股；權證發行商表示，可挑相關的長天期權證短線操作。

光寶科、台達電 四檔夯

AI需求強勁，帶動相關供應鏈營運成長，法人看好包括光寶科（2301）、台達電（2308）等相關族群今年營運前景，權證券商建議，可利用中長天期、價內外合理、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

全民權證／南電 挑選逾200天

南電（8046）第1季淡季不淡，ABF載板受惠去（2025）年下半年的價格上漲，同時800G網通交換器需求強勁，訂單能見度持續提升。隨著美系ASIC專案開始放量，預期今年將擴大導入更多高階AI專案。隨著高階產品組合比重提升，毛利率將向上。

全民權證／華新 兩檔活跳跳

華新（1605）高雄海纜廠2025年底正式啟用，2026年進入送樣與客戶認證階段，2027年第2季完成認證後將開始出貨。明年第3季起出貨陣列海纜、第4季起出貨輸出海纜，並於2028年進入全年量產階段，預估海纜業務毛利率約30%，與歐洲及日韓同業水準相當。法人看好華新受惠歐盟Safeguard政策紅利，加上冷精棒放量，不銹鋼業務將築底回升，以及電線電纜成長與資源事業持穩，且來自華邦電業外權益法轉投資收益將大幅成長，多項利多讓營運體質擺脫原物料景氣循環周期，正面看待中長期營運成長趨勢。

最牛一輪／宜鼎夠力 國泰58拉風

宜鼎（5289）DRAM大型客戶為Switch廠商，終端需求來自美系CSP，目前DDR4合約價已上行至1.2美金/Gb以上，相關客戶拉貨動能仍強勁。宜鼎已與某DRAM原廠簽訂長約，鎖定一定數量DDR4顆粒，部分價格亦於簽約時鎖定。

