全民權證／威剛 鎖定價外15%
威剛（3260）啟動AI商機布局，推出企業級自有品牌「 TRUSTA」，核心優勢除強調品質與效能，更精準解決AI伺服器耗電問題。威剛目標是成為系統廠與CSP客戶在三大原廠之外的優先選擇，現在已有小量出貨，預估將占今（2026）年第4季營收比重5~10%。
展望後市，DRAM或NAND價格趨勢將持續穩健上行，威剛為一線模組廠能有更多貨源，獲利表現較二線佳，今年上游原廠的DRAM、NAND和HDD都已被預訂光，進入賣方市場，記憶體報價上揚，使威剛獲利明顯躍升。但近期記憶體報價高檔震盪，漲幅趨緩 。
權證券商建議，若看好威剛後市，可利用價外15%以內、操作逾150天的商品介入。（群益金鼎證券提供）
