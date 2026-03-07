全民權證／華新 兩檔活跳跳

AI驅動先進製程與先進封裝需求持續成長，製程演進帶動材料價值密度上升，各供應鏈亦持續擴張產能以因應晶圓廠客戶需求。法人看好在先進製程中具獨占或寡占地位的材料商台特化（4722）、崇越（5434）等相關個股；權證發行商表示，可挑相關的長天期權證短線操作。

