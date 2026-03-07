聽新聞
全民權證／華新 兩檔活跳跳
華新（1605）高雄海纜廠2025年底正式啟用，2026年進入送樣與客戶認證階段，2027年第2季完成認證後將開始出貨。明年第3季起出貨陣列海纜、第4季起出貨輸出海纜，並於2028年進入全年量產階段，預估海纜業務毛利率約30%，與歐洲及日韓同業水準相當。法人看好華新受惠歐盟Safeguard政策紅利，加上冷精棒放量，不銹鋼業務將築底回升，以及電線電纜成長與資源事業持穩，且來自華邦電業外權益法轉投資收益將大幅成長，多項利多讓營運體質擺脫原物料景氣循環周期，正面看待中長期營運成長趨勢。
權證券商建議，看好華新後市股價表現的投資人，可選價外20%至價內10%、有效天期120天以上的商品靈活操作。（永豐金證券提供）
