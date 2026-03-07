台特化、崇越 押長天期

AI驅動先進製程與先進封裝需求持續成長，製程演進帶動材料價值密度上升，各供應鏈亦持續擴張產能以因應晶圓廠客戶需求。法人看好在先進製程中具獨占或寡占地位的材料商台特化（4772）、崇越（5434）等相關個股；權證發行商表示，可挑相關的長天期權證短線操作。

Air Liquide及台特化為全球僅有四家可實現半導體級矽乙烷量產廠商，其餘兩家為三井化工與SK Materials。就台廠來看，台特化持續看好特殊氣體及大宗氣體市場規模發展。為因應主要客戶產能擴張需求，台特化已於去(2025)年上半年完成矽乙烷產線去瓶頸，產能由26.4噸提升至30噸，除產能提升外，UTR亦持續提升，預估至今年將達80%。除產能擴張外，台特化持續維持「一年一新品」目標，產品需求將隨先進製程演進、產能逐漸開出而成長。

台特化在N3製程市占率開始提升，至N2製程也已成為主要供應商。展望今年第2季，台特化將隨N3維持高UTR，N2產能持續成長共同受惠。

崇越為信越化學代理商，營收表現平穩向上，1月營收達60億元，更刷新歷史同期新高紀錄，年增8.25%，主要是因於台系晶圓廠客戶的先進製程維持高UTR，帶動光阻劑、矽晶圓、研磨液等相關半導體材料需求，另中國大陸半導體業需求續強。崇越台灣業務受惠於先進製程產能持續開出，信越化學在先進製程光阻劑領域中市占份額穩固，作為代理商的崇越能共同受惠。

崇越目前營收結構中，半導體暨電子材料銷售占比逾八成，環保工程占約一成。

近年公司並積極拓展大健康事業布局，憑藉材料、工程與設備的整合能力與跨域資源鏈結，持續擴大集團營運規模。