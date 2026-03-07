快訊

手機特價快搶！iPhone 17折1610元 三星S26開賣、S25 Ultra省近1萬5

心血管出事多清晨？名醫談血管自有時間表 起床最忌「這件事」

賴總統看台日棒球交流賽 維安人員竟溜進休息室偷簽名球？國安局發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

台特化、崇越 押長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台特化董事長徐秀蘭。聯合報系資料照
台特化董事長徐秀蘭。聯合報系資料照

AI驅動先進製程與先進封裝需求持續成長，製程演進帶動材料價值密度上升，各供應鏈亦持續擴張產能以因應晶圓廠客戶需求。法人看好在先進製程中具獨占或寡占地位的材料商台特化（4772）、崇越（5434）等相關個股；權證發行商表示，可挑相關的長天期權證短線操作。

Air Liquide及台特化為全球僅有四家可實現半導體級矽乙烷量產廠商，其餘兩家為三井化工與SK Materials。就台廠來看，台特化持續看好特殊氣體及大宗氣體市場規模發展。為因應主要客戶產能擴張需求，台特化已於去(2025)年上半年完成矽乙烷產線去瓶頸，產能由26.4噸提升至30噸，除產能提升外，UTR亦持續提升，預估至今年將達80%。除產能擴張外，台特化持續維持「一年一新品」目標，產品需求將隨先進製程演進、產能逐漸開出而成長。

台特化在N3製程市占率開始提升，至N2製程也已成為主要供應商。展望今年第2季，台特化將隨N3維持高UTR，N2產能持續成長共同受惠。

崇越為信越化學代理商，營收表現平穩向上，1月營收達60億元，更刷新歷史同期新高紀錄，年增8.25%，主要是因於台系晶圓廠客戶的先進製程維持高UTR，帶動光阻劑、矽晶圓、研磨液等相關半導體材料需求，另中國大陸半導體業需求續強。崇越台灣業務受惠於先進製程產能持續開出，信越化學在先進製程光阻劑領域中市占份額穩固，作為代理商的崇越能共同受惠。

崇越目前營收結構中，半導體暨電子材料銷售占比逾八成，環保工程占約一成。

近年公司並積極拓展大健康事業布局，憑藉材料、工程與設備的整合能力與跨域資源鏈結，持續擴大集團營運規模。

材料 先進製程

延伸閱讀

中美晶2025年擬配息3.5元 綠色能源子公司等續旺

AI、半導體建廠潮 聖暉集團打造國際聯合艦隊迎接新成長

衛星貢獻再上修 法人調高這檔太空 AI 股目標價逾九成

（經濟會員內容不上線） 新應材、達興材 認購熱

相關新聞

台特化、崇越 押長天期

AI驅動先進製程與先進封裝需求持續成長，製程演進帶動材料價值密度上升，各供應鏈亦持續擴張產能以因應晶圓廠客戶需求。法人看好在先進製程中具獨占或寡占地位的材料商台特化（4722）、崇越（5434）等相關個股；權證發行商表示，可挑相關的長天期權證短線操作。

光寶科、台達電 四檔夯

AI需求強勁，帶動相關供應鏈營運成長，法人看好包括光寶科（2301）、台達電（2308）等相關族群今年營運前景，權證券商建議，可利用中長天期、價內外合理、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

全民權證／威剛 鎖定價外15%

威剛（3260）啟動AI商機布局，推出企業級自有品牌「 TRUSTA」，核心優勢除強調品質與效能，更精準解決AI伺服器耗電問題。威剛目標是成為系統廠與CSP客戶在三大原廠之外的優先選擇，現在已有小量出貨，預估將占今（2026）年第4季營收比重5~10%。

全民權證／南電 挑選逾200天

南電（8046）第1季淡季不淡，ABF載板受惠去（2025）年下半年的價格上漲，同時800G網通交換器需求強勁，訂單能見度持續提升。隨著美系ASIC專案開始放量，預期今年將擴大導入更多高階AI專案。隨著高階產品組合比重提升，毛利率將向上。

全民權證／華新 兩檔活跳跳

華新（1605）高雄海纜廠2025年底正式啟用，2026年進入送樣與客戶認證階段，2027年第2季完成認證後將開始出貨。明年第3季起出貨陣列海纜、第4季起出貨輸出海纜，並於2028年進入全年量產階段，預估海纜業務毛利率約30%，與歐洲及日韓同業水準相當。法人看好華新受惠歐盟Safeguard政策紅利，加上冷精棒放量，不銹鋼業務將築底回升，以及電線電纜成長與資源事業持穩，且來自華邦電業外權益法轉投資收益將大幅成長，多項利多讓營運體質擺脫原物料景氣循環周期，正面看待中長期營運成長趨勢。

最牛一輪／宜鼎夠力 國泰58拉風

宜鼎（5289）DRAM大型客戶為Switch廠商，終端需求來自美系CSP，目前DDR4合約價已上行至1.2美金/Gb以上，相關客戶拉貨動能仍強勁。宜鼎已與某DRAM原廠簽訂長約，鎖定一定數量DDR4顆粒，部分價格亦於簽約時鎖定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。