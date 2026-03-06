又跌了！台指期夜盤上半場重挫逾600點

台指期夜盤6日開盤，隨海灣國家警告油價可能飆上150美元、美股電子盤應聲加速下跌中，以33,709點、小漲6點開出後，開始一路翻黑下跌，晚間9點左右，一度下跌殺至33,010點、大跌683點，雖美股電子盤隨後略收斂跌勢，但截至晚間9點35分左右，在美國非農就業數據公布後，指數震盪激烈，約在33,051點、下跌650點附近遊走。

6日美股電子盤焦點，在於卡達能源部長發出最嚴厲警告，即便戰事即刻停止，卡達恢復正常液化天然氣交付也需要數周乃至數月時間，若霍爾木茲海峽持續無法通航，未來兩至三周內國際油價可能飆升至每桶150美元下，布蘭特原油在晚間9點過後，上漲逾4.6%、逼近90美元大關，WTI西德州原油大漲近7%、也突破86美元中，道瓊電子盤下跌逾250點、那斯達克電子盤則下跌200點，美元、美債小幅上漲，比特幣等虛擬貨幣也全面走跌，且在美國2月非農就業人口為-9.2萬人（預期5.5萬人，前值13萬人）中，美股電子盤擴大跌勢，連帶也拖累台指期夜盤在上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間9點35分時，在1,855元、下跌45元附近遊走，電子期下跌2.00%、半導體期下跌約2.35%，中型100期貨指數下跌1.71%。台股6日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌73點，收33,599點，其中，外資現貨賣超352.3億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少2,204口至38,930口；投信買超67.2億元，自營商賣超7.4億元，三大法人合計賣超292.6億元。

市場專家建議，就技術面來說，6日台股價跌量縮，成交量能雖然連兩天不及20日均量，且上檔有下彎5日線反壓，但指數回測月線有守，觀察後續量能能否回升且封閉3月4日缺口，就有望挑戰34,000點以上套牢區，否則將持續在月線與5日線間整理。