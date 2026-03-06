外資本周大逃殺！台積電遭大賣8.8萬張、周跌105元 失1900元關卡

台股6日震盪劇烈，盤中高低震盪逾500點，終場下跌73.4點，收33,599.54點，守穩在月線之上，本周外資合計賣超3,170.43億元，創史上單周最高賣超金額，權王台積電（2330）遭外資大提款，外資本周合計賣超台積電88,771張，股價失守1,900元，收在1,890元，單周大跌105元，跌幅5.26%。

中東戰事持續升溫，台股6日開低189點，以33,483.94點開出，權王台積電以1,880元開低， 下跌20元，早盤指數一度下滑至33,322.52點，力守月線，盤中台積電拉升到平盤1,900元，加上千金股的智邦（2345）、健策（3653）飆天價助攻，台塑化（6505）、台光電（2383）、金像電（2368）等股也挹注指數漲點，大盤指數翻紅，一度衝達33,829.49點，上漲156.55點，但多頭動能不足，指數再度回落。

台股6日高低點震盪達506.97點，終場收33,599.54點，三大法人賣超292.64億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超352.36億元，投信買超67.21億元；自營商賣超（合計）7.48億元，其中自營商（自行買賣）買超23.73億元、自營商（避險）賣超31.21億元。

統計本周三大法人合計賣超3,636.36億元，外資大舉調節，累計賣超3,170.43億元，投信持續站在買方，連續第3周回補401.96億元，自營商大舉減碼867.89億元。

統計6日外資買賣超個股發現，賣超三大台灣50（0050）達75,588張，高居外資賣超個股冠軍，其次是賣超富邦金（2881）24,554張；買超個股的前兩名則都是面板股，買超群創（3481）12萬1,850張最多，買超友達（2409）36,617張。

權王台積電也持續遭外資賣超，6日賣超10,927張，合計本周遭外資賣超88,771張，不過，投信及自營商分別買超7,775張、3,194張，三大法人本周賣超台積電77,802張。