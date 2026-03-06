快訊

期交所2026年大專院校模擬交易競賽 3月9日開放報名

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為深耕校園金融教育，臺灣期貨交易所再度攜手經濟日報，舉辦「2026年縱橫期海 Trade Like a Pro－大專院校模擬交易競賽」，活動旨在協助大專院校學生深化期貨專業知識，並在模擬實戰中培養風險控管意識，這屆競賽將自3月9日至3月31日受理報名，競賽期間為4月13日至7月1日，誠摯邀請全國大專院校師生組隊挑戰。

這次活動對象為國內大專院校在學學生，採「老師推薦、學生組隊」模式，每隊3至5人，每位指導老師至多推薦8隊，總報名上限為300隊。競賽使用期交所「新一代虛擬交易所」即時行情平台，不僅支援網頁與手機App下單，更提供MultiCharts、Python、Excel VBA等程式交易介面，鼓勵學生應用數位工具，提升交易效能。

參賽隊伍將擁有200萬元虛擬起始資金，交易範圍涵蓋臺股期貨、微型臺指期貨、股票期貨及黃金期貨等10項指定商品，為引導學生建立完整的交易策略思維，隊伍須於競賽期間至少交易6項商品。競賽僅限日盤時段，並設有保證金與風險控管機制，讓學生在模擬交易環境中體驗市場運作機制與價格波動。

這次「競賽獎」的評選標準除交易天數與心得報告外，將先篩選出夏普比率前30名的穩定操盤隊伍，再依總獲利金額選出前15名獲獎，團隊獎金最高8萬元，指導老師最高3萬元。另設有「好學獎」以鼓勵積極參與之隊員；並於今年新增「股票類商品績效獎」、「黃金類商品績效獎」及「程式交易獎」，以全面獎勵在不同領域表現優異的參賽隊伍。

期交所表示，希望透過模擬競賽將學術理論與市場實務接軌，幫助學生拓展宏觀的金融學習視野並累積實務經驗。詳細活動辦法請至活動專屬網站（https://pse.is/trade2026）查詢。

