快訊

不滿課業問題？東吳延畢生失控持剪刀闖系辦 警到場強制送醫

經典賽／陳傑憲遭觸身球造成左食指骨裂 醫曝再上場機會

2028盧張合作？藍二都團隊會師 邱奕勝喊：未來由盧秀燕、張善政領軍

聽新聞
0:00 / 0:00

台指期夜盤多空拉扯逾700點！ 月線保衛戰正式開打

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤5日以33,695點開高，盤中走勢呈現高檔震盪格局。示意圖。記者曾學仁／攝影
台指期夜盤5日以33,695點開高，盤中走勢呈現高檔震盪格局。示意圖。記者曾學仁／攝影

台指期夜盤5日以33,695點開高，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間9點30分，台指期夜盤報33,480點、跌186點、跌幅0.5%；盤初在多方買盤推升下，最高攀至33,799點、最低33,064點，盤中一度由黑翻紅再翻黑，高低點震盪達735點，月線保衛戰正式開打。

綜合元富、永豐期貨表示，台指期夜盤月線保衛戰開打，需留意短期均線以及34,000點關卡壓回，後續行情容易受到消息面的影響，投資人仍需注意高檔劇烈震盪。

另外，後續觀察重點仍在權值股是否回穩，將牽動反彈是否為一日行情。更關鍵的是目前相對季線的乖離仍然偏大，即使近期經歷修正，整體評價面與技術面仍未完全回到健康區間，代表中期仍存在進一步整理甚至再次測試低點的可能。

值得注意的是，台指期在連日急跌後出現技術性反彈，主要來自月線反彈帶來的資金回補效應，盤中一度暴衝超過千點，漲點規模甚至短暫逼近歷史第二大單日上漲點數，市場情緒在開盤後快速回暖，不少前幾日被錯殺的權值股與高價股同步反彈，帶動指數強勢上攻。

然而，目前市場仍處在不穩定的修正結構之中；從技術面來看，這次反彈本質上仍偏向跌深後的技術性回補，而非結構性的趨勢反轉，因為先前快速下跌已經破壞短期均線排列，市場信心仍需時間修復，更關鍵的是台股目前相對季線的乖離仍然偏大，即使近期經歷修正，整體評價面與技術面仍未完全回到健康區間，代表中期仍存在進一步整理甚至再次測試低點的可能。

台指期 短期均線 央行

延伸閱讀

傳伊朗喊停戰！台股一度暴漲1,490點 台積電盤中一度大漲95元

台股大怒神！狂彈千點仍暫回不上5日線 專家這樣看後市

伊朗傳願和談台指期夜盤飆 法人：台股拚多頭整理

台股驚恐…法人殺出1,300億 賣超金額史上最大

相關新聞

台指期夜盤多空拉扯逾700點！ 月線保衛戰正式開打

台指期夜盤5日以33,695點開高，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間9點30分，台指期夜盤報33,480點、跌186點、跌幅0.5%；盤初在多方買盤推升下，最高攀至33,799點、最低33,064點，盤中一度由黑翻紅再翻黑，高低點震盪達735點，月線保衛戰正式開打。

期交所調整燿華期貨保證金、延長瑞軒期貨保證金調整期間

臺灣期貨交易所於3月5日公告調高燿華期貨契約(VBF)所有月份保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，並延長瑞軒期貨契約(HAF)保證金調整期間至3月18日。

期交所辦反詐治理評鑑

有鑑於金融詐騙案件層出不窮，期交所積極響應行政院及金管會施政計畫，持續結合期貨業者打造防詐活動，辦理「115年度期心期力期貨商反詐治理評鑑活動」，鼓勵期貨商擴大參與及深化反詐治理，活動期間自3月到9月止，總獎金達154萬元，藉此提高民眾識詐防詐。

兩檔期貨保證金調高

臺灣期貨交易所於3月5日調高台玻期貨契約（KUF）所有月分保證金為現行所屬級距適用比例的二倍，光罩期貨契約（QVF）所有月分保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，自3月5日一般交易時段結束後起調高保證金，並於3月17日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。

期貨商論壇／台積期 熱度不減

受惠AI加速器、高效能運算客戶拉貨動能強勁，台積電（2330）1月營收創單月歷史新高，月增19.7%、年增36.8%。隨4、5奈米客戶群逐步導入3奈米，使台積電3奈米訂單塞爆，推升ASP走揚，預估今年3奈米單季營收占比，將首度超越5奈米，全年貢獻逾兆元。

期貨商論壇／匯率期 避險優選

美伊戰事爆發，戰火席捲幾乎整個中東，全球金融市場劇烈波動，風險資產承壓，資金迅速回流美元體系，推動美元指數攀升並逼近100整數大關，凸顯美元作為全球主要儲備貨幣與避險貨幣的核心地位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。