台指期夜盤多空拉扯逾700點！ 月線保衛戰正式開打

台指期夜盤5日以33,695點開高，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間9點30分，台指期夜盤報33,480點、跌186點、跌幅0.5%；盤初在多方買盤推升下，最高攀至33,799點、最低33,064點，盤中一度由黑翻紅再翻黑，高低點震盪達735點，月線保衛戰正式開打。

綜合元富、永豐期貨表示，台指期夜盤月線保衛戰開打，需留意短期均線以及34,000點關卡壓回，後續行情容易受到消息面的影響，投資人仍需注意高檔劇烈震盪。

另外，後續觀察重點仍在權值股是否回穩，將牽動反彈是否為一日行情。更關鍵的是目前相對季線的乖離仍然偏大，即使近期經歷修正，整體評價面與技術面仍未完全回到健康區間，代表中期仍存在進一步整理甚至再次測試低點的可能。

值得注意的是，台指期在連日急跌後出現技術性反彈，主要來自月線反彈帶來的資金回補效應，盤中一度暴衝超過千點，漲點規模甚至短暫逼近歷史第二大單日上漲點數，市場情緒在開盤後快速回暖，不少前幾日被錯殺的權值股與高價股同步反彈，帶動指數強勢上攻。

然而，目前市場仍處在不穩定的修正結構之中；從技術面來看，這次反彈本質上仍偏向跌深後的技術性回補，而非結構性的趨勢反轉，因為先前快速下跌已經破壞短期均線排列，市場信心仍需時間修復。