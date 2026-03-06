全民權證／信驊 選價內外5%

信驊（5274）股價近期勢不可擋，受惠AI伺服器需求強勁與傳統伺服器換機潮回溫，股價於2月底一度衝破10,000元大關，寫下台股歷史新里程碑。法人一致看好信驊2026年營收有望挑戰百億元大關，產業後市動能強勁。

信驊1月營收達9億元，創下歷史單月新高。成長動能主要來自全球雲端服務供應商（CSP）對AI基礎建設的擴大投資。隨著資安規格日益嚴苛，BMC晶片的更新周期已由過去的三年大幅縮短至1.5年。

權證發行商建議，若信驊晉升萬元股王，單張股票市值即突破千萬台幣，對一般投資人而言參與門檻極高，看好信驊後市的投資人，可利用相關權證進行替代布局，挑選價內外5%以內、天期在90天以上的認購權證參與行情。（台新證券提供）

