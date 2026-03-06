聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／信驊 選價內外5%
信驊（5274）股價近期勢不可擋，受惠AI伺服器需求強勁與傳統伺服器換機潮回溫，股價於2月底一度衝破10,000元大關，寫下台股歷史新里程碑。法人一致看好信驊2026年營收有望挑戰百億元大關，產業後市動能強勁。
信驊1月營收達9億元，創下歷史單月新高。成長動能主要來自全球雲端服務供應商（CSP）對AI基礎建設的擴大投資。隨著資安規格日益嚴苛，BMC晶片的更新周期已由過去的三年大幅縮短至1.5年。
權證發行商建議，若信驊晉升萬元股王，單張股票市值即突破千萬台幣，對一般投資人而言參與門檻極高，看好信驊後市的投資人，可利用相關權證進行替代布局，挑選價內外5%以內、天期在90天以上的認購權證參與行情。（台新證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。