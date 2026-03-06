全民權證／台達電 兩檔看俏

台達電（2308）在AI伺服器電源解決方案市占具優勢，涵蓋GPU/ASIC平台，是全球少數能提供PSU、BBU到整機 Power Rack的整體解決方案供應商。法人看好今年除了電源及零組件出貨持續看俏，液冷散熱產品及高壓直流HVDC將是新的成長動能。

法人分析，去年第4季，台達電液冷散熱產品營收占比已一度衝破兩位數，目前產能滿載，預估全年營收年增顯著；HVDC則受惠AI伺服器電源需求持續，今年開始小量出貨，隨Vera Rubin機櫃出貨，HVDC的滲透率也將因此提高，而AI伺服器電源與液冷散熱為今年成長雙引擎。

