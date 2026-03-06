聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／台達電 兩檔看俏
台達電（2308）在AI伺服器電源解決方案市占具優勢，涵蓋GPU/ASIC平台，是全球少數能提供PSU、BBU到整機 Power Rack的整體解決方案供應商。法人看好今年除了電源及零組件出貨持續看俏，液冷散熱產品及高壓直流HVDC將是新的成長動能。
法人分析，去年第4季，台達電液冷散熱產品營收占比已一度衝破兩位數，目前產能滿載，預估全年營收年增顯著；HVDC則受惠AI伺服器電源需求持續，今年開始小量出貨，隨Vera Rubin機櫃出貨，HVDC的滲透率也將因此提高，而AI伺服器電源與液冷散熱為今年成長雙引擎。
權證發行商表示，看好台達電的投資人，可挑選價內外5%以內，有效天期100天以上的權證，靈活操作參與個股行情。（元大證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。