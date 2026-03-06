全民權證／世芯 瞄準逾90天

世芯-KY（3661）今（6）日舉辦法說會，法人認為世芯-KY在美系Hyperscaler的ASIC供應鏈中，尤其是在後段設計領域依然享有穩固的地位，維持「增加持股」評等。

法人重申世芯-KY已與美系客戶Hyperscaler針對3奈米AI專案的總毛利金額達成共識與協商。目前該客戶子公司與世芯-KY間的投產分配比例大致維持現狀；儘管近期供應鏈訪查顯示，世芯-KY的投產占比有提升的機會，但初步研判這對整體毛利金額的挹注並不顯著，預期該客戶下一代2奈米AI專案的後段設計，仍將持續交由世芯-KY負責執行。

權證發行商建議，看好世芯-KY後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、剩餘天數90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（凱基證券提供）

