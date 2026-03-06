聽新聞
奇鋐、雙鴻 權證押逾三個月

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

AI伺服器水冷散熱需求升溫，帶動散熱廠營運動能走強。法人指出，隨GB300等強勢動能，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等供應鏈訂單能見度提升，相關產品出貨可望持續放量，帶動營收與獲利表現逐步攀升。

法人分析，奇鋐受惠於GB300 AI伺服器水冷散熱需求強勁，營收表現優於預期，且伺服器產品比重提升，帶動毛利率向上。自6月起，VR200與Trainium3水冷產品開始量產並挹注營收，預期2026年第4季將銜接Google TPUv8水冷產品放量，帶動營運逐季走高，成長動能可望延續至2027年。

奇鋐將於3月11日法說會公布2025年第4季與全年財報，市場預期將同步釋出2026年正向展望。法人預期2026年第1季與第2季營收將各季增5%至10%，毛利率將顯著季增至28%至29%，高於2025年第4季預估的26.3%。

值得注意的是，根據法人調查，AWS今年推出的T3伺服器仍以氣冷方案為主，水冷方案占比約20%至30%；不過，預計明年T4將全面採用水冷設計，將帶動水冷產品需求大幅提升。

目前水冷板主要供應商包括奇鋐、Cooler Master與雙鴻。法人認為，雙鴻在既有主要客戶SMCI之外，下一個重要客戶可望為AWS，將為水冷板與分岐管產品帶來新一波成長動能。此外，雙鴻今年亦取得水對水CDU訂單，預計將自今年開始明顯挹注營收，預估2026年水冷相關營收比重可達62%，2027年進一步提升至68%，後市可期。

投資人若看好奇鋐、雙鴻後續表現，可以挑選價內外20%以內，有效天期90天以上的權證，以小金搏大利。

法人 伺服器 營收

台指期 法人減碼空單

股期雙市昨（5）日同步大幅反彈，現貨指數漲844點，收33,672點；台指期則漲768點至33,639點，逆價差為33.94點。期貨分析師提醒，台指期仍有機會因地緣政治震盪回檔，需留意短線風險，嚴格設定停損以控管風險。

燿華期保證金調整

期貨交易所昨（5）日公告調高燿華期貨契約（VBF）所有月分保證金為現行所屬級距適用比例之1.5倍，並延長瑞軒期貨契約（HAF）保證金調整期間至18日。

期貨商論壇／文曄期 資金簇擁

文曄（3036）第1季進入傳統淡季，但拉貨動能仍具韌性，因此建議投資人以樂觀格局看待文曄期後市發展。

期貨商論壇／長興期 後市看俏

長興（1717）為亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球前五大UV光固化樹脂供應商；2026年主要成長動能來自半導體材料與電子材料部門，預估2026、2027年每股稅後盈餘（EPS）分別為1.76及2.28元，看好長興後市股價表現的投資人，可透過長興期貨進行布局。

聯發科、大立光 權證四檔靚

世界行動通訊大會（MWC）正在巴塞隆納熱鬧舉行，非蘋陣營包括三星、小米、vivo、OPPO等，紛紛亮相最新旗艦機種，儘管今年記憶體等零組件供應吃緊恐影響出貨，但高階機種將較不受影響，推升手機供應鏈包括聯發科（2454）、大立光（3008）等營運。

