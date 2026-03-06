奇鋐、雙鴻 權證押逾三個月

AI伺服器水冷散熱需求升溫，帶動散熱廠營運動能走強。法人指出，隨GB300等強勢動能，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等供應鏈訂單能見度提升，相關產品出貨可望持續放量，帶動營收與獲利表現逐步攀升。

法人分析，奇鋐受惠於GB300 AI伺服器水冷散熱需求強勁，營收表現優於預期，且伺服器產品比重提升，帶動毛利率向上。自6月起，VR200與Trainium3水冷產品開始量產並挹注營收，預期2026年第4季將銜接Google TPUv8水冷產品放量，帶動營運逐季走高，成長動能可望延續至2027年。

奇鋐將於3月11日法說會公布2025年第4季與全年財報，市場預期將同步釋出2026年正向展望。法人預期2026年第1季與第2季營收將各季增5%至10%，毛利率將顯著季增至28%至29%，高於2025年第4季預估的26.3%。

值得注意的是，根據法人調查，AWS今年推出的T3伺服器仍以氣冷方案為主，水冷方案占比約20%至30%；不過，預計明年T4將全面採用水冷設計，將帶動水冷產品需求大幅提升。

目前水冷板主要供應商包括奇鋐、Cooler Master與雙鴻。法人認為，雙鴻在既有主要客戶SMCI之外，下一個重要客戶可望為AWS，將為水冷板與分岐管產品帶來新一波成長動能。此外，雙鴻今年亦取得水對水CDU訂單，預計將自今年開始明顯挹注營收，預估2026年水冷相關營收比重可達62%，2027年進一步提升至68%，後市可期。

投資人若看好奇鋐、雙鴻後續表現，可以挑選價內外20%以內，有效天期90天以上的權證，以小金搏大利。