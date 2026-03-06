聽新聞
聯發科、大立光 權證四檔靚

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
聯發科。聯合報系資料照
世界行動通訊大會（MWC）正在巴塞隆納熱鬧舉行，非蘋陣營包括三星、小米、vivo、OPPO等，紛紛亮相最新旗艦機種，儘管今年記憶體等零組件供應吃緊恐影響出貨，但高階機種將較不受影響，推升手機供應鏈包括聯發科（2454）、大立光（3008）等營運。

近年智慧手機市場表現疲弱，原預估AI功能將激勵手機買氣，但記憶體供應緊俏並提高售價，為市場投下不利因素。由於成本上揚，品牌廠集中往高階機種投入資源，平均單價（ASP）提高，可多少抵銷中低階機種出貨減少衝擊。法人分析，智慧手機目前仍是聯發科營收主力，不過近年聯發科積極投入ASIC領域，預料今年開始貢獻營收，明年ASIC營收將呈倍數成長。

展望今年，法人認為，聯發科全年營收隨AI相關營收貢獻，可抵銷手機下滑影響，並維持成長，車用部分則出現顯著進展，車載平台、車聯網解決方案持續獲得市占率，並與合作夥伴開發ADAS晶片。

大立光首季進入淡季，大致與往年走勢相符，良率與價格趨於穩定。法人分析，記憶體成本上升對小客戶有所影響，將延遲鏡頭升級，但大客戶鏡頭升級趨勢不變。預估可變光圈將在下半年出貨，目前規格尚未完全定案，主要在於可變光圈測試與製程難度顯著提高，但也因此拉高競爭門檻。

此外，大立光除機器人及AI智慧眼鏡應用外，並投入資源進行CPO相關光學產品研發，可望成為未來成長新動能。權證發行商表示，投資人若看好聯發科、大立光後續表現，可以挑選價內外20%以內，有效天期150天以上的權證，以小金搏大利。

